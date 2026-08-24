Rusia traversează un nou „August Negru”, într-un moment în care penuria de combustibil, atacurile ucrainene asupra infrastructurii și presiunile economice readuc în discuție vechea expresie rusească despre „blestemul lunii august”.

Pentru Vladimir Putin, situația este importantă deoarece efectele războiului din Ucraina sunt resimțite tot mai direct în interiorul Rusiei.

Atacurile cu drone au afectat rafinării și infrastructura logistică, iar autoritățile au fost nevoite să adopte măsuri pentru limitarea unei noi crize a combustibililor.

În ultimele decenii, „Augustul Negru” a devenit o expresie frecventă în presa rusă pentru a descrie seria de evenimente dramatice care au marcat această perioadă a anului.

În august 1991, o tentativă de lovitură de stat împotriva liderului sovietic Mihail Gorbaciov a accelerat procesul care avea să ducă, câteva luni mai târziu, la prăbușirea Uniunii Sovietice.

Șapte ani mai târziu, Rusia a fost lovită de o gravă criză financiară. În august 1998, Moscova a intrat în incapacitate de plată pentru o parte a datoriei interne, iar rubla s-a prăbușit.

În august 1999, incursiunea militanților în Daghestan a contribuit la declanșarea celui de-al doilea război cecen, conflict care a coincis cu ascensiunea politică a lui Vladimir Putin.

Lista a continuat și după venirea lui Putin la Kremlin. În august 2000, submarinul nuclear Kursk s-a scufundat în Marea Barents, provocând moartea tuturor celor 118 membri ai echipajului. În august 2008, Rusia a intrat în război cu Georgia.

Coincidențele istorice au alimentat ideea că luna august ar avea o semnificație aparte pentru ruși, chiar dacă nu există, evident, o legătură reală între aceste evenimente.

Reamintim că Evenimentul Zilei (EVZ) a informat că în această vară, problema combustibililor a devenit una dintre cele mai vizibile dificultăți pentru populație.

Restricțiile privind vânzarea de benzină au fost reintroduse în mai multe regiuni, iar autoritățile au recunoscut probleme în aprovizionare.

Criza a fost amplificată de cererea sezonieră, dar și de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Guvernul rus a încercat să stabilizeze situația prin limitarea exporturilor și prin importuri de produse petroliere.

Imagini și relatări din Moscova au arătat, între timp, cozi la unele benzinării și restricții privind cantitatea de combustibil care putea fi cumpărată.

Ucraina și-a extins, de asemenea, campania de atacuri cu drone asupra infrastructurii logistice din Rusia.

Una dintre cele mai importante ținte a fost Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Potrivit EVZ, atacurile au afectat sau distrus mai multe depozite ale companiei, iar Kremlinul a fost nevoit să ia în calcul un program de sprijin pentru reconstrucție.

Putin a recunoscut public că atacurile au provocat pagube, însă a insistat că acestea nu vor avea „consecințe critice” pentru economia rusă.

„Este evident că aceste atacuri nu vor avea, nu provoacă și nu pot aduce consecințe critice”, a declarat liderul de la Kremlin. El a admis însă că pagubele există și că infrastructura afectată va trebui reconstruită.

Impactul este însă resimțit și de mii de mici comercianți care folosesc platforma Wildberries pentru vânzări. CNN a relatat anterior că unele afaceri mici au înregistrat pierderi după atacurile asupra depozitelor companiei.

Comentatorul rus exilat Ilya Varlamov a abordat recent ideea unui nou „August Negru”, subliniind că asocierea lunii cu marile crize istorice este, în cele din urmă, o coincidență.

El a remarcat însă că anxietatea este reală în contextul actual.

„Mulți ruși așteaptă luna august cu neliniște. Mai ales acum, când țara este cu adevărat în criză”, a spus Varlamov, potrivit analizei CNN publicate și preluate de Yahoo News. El a menționat criza combustibililor, creșterea prețurilor și presiunile economice.

Tema a fost discutată chiar și în presa apropiată Kremlinului. Publicația Moskovsky Komsomolets a abordat tradiționala teamă de luna august, apelând inclusiv la explicații astrologice, potrivit CNN.

Contrastul dintre problemele din economie și mesajele transmise de Kremlin este evident.

Vladimir Putin continuă să prezinte Rusia drept o țară capabilă să gestioneze efectele războiului și ale atacurilor ucrainene. În același timp, autoritățile sunt obligate să intervină pentru a limita problemele legate de combustibil și pentru a sprijini infrastructura comercială afectată.

Reuters a relatat că Putin a acuzat recent Ucraina că a deschis „cutia Pandorei” prin extinderea atacurilor asupra unor obiective economice din Rusia și a avertizat că Moscova ar putea răspunde prin atacuri asupra unor sectoare considerate sensibile pentru economia ucraineană.

„Augustul Negru” rămâne mai degrabă o metaforă a istoriei recente a Rusiei decât o explicație pentru evenimentele actuale. Totuși, vara lui 2026 aduce simultan probleme economice, atacuri asupra infrastructurii și o presiune tot mai vizibilă asupra populației.

Pentru Kremlin, provocarea este să mențină imaginea stabilității într-un moment în care războiul din Ucraina produce consecințe tot mai directe și în interiorul Rusiei.