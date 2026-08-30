Rusia bombardează Europa cu un nou val de atacuri în „zona gri”

Țările NATO văd cum apetitul Moscovei pentru conflicte crește, pe măsură ce aceasta se împotmolește împotriva Ucrainei, scrie WSJ.

Rusia a intensificat presiunea asupra aliaților Kievului din Europa, printr-o serie de așa-numite activități de zonă gri menite să semene frică, în timp ce se luptă să avanseze pe teren în Ucraina și se confruntă cu atacuri ucrainene cu drone și rachete din ce în ce mai dăunătoare pe plan intern.

Autoritățile europene au asociat Rusia cu o serie de incursiuni cu drone, acte de sabotaj, atacuri cibernetice și alte acțiuni ostile pe întreg continentul în ultimele luni.

Liderii din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, condusă de SUA, spun că aceste mișcări sunt un indiciu îngrijorător al apetitului tot mai mare al Rusiei pentru riscuri în Europa, în timp ce președintele Vladimir Putin încearcă să limiteze fluxurile de ajutor european către Ucraina și să semene diviziuni între aliați.

Oficialii occidentali spun că Rusia ar putea escalada confruntarea și mai mult și a capturat deja drone ucrainene pe care le-ar putea folosi pentru potențiale atacuri sub steag fals asupra țărilor NATO.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins rapoartele, spunând că acestea sunt folosite pentru a justifica militarizarea europeană împotriva Rusiei.

Ca semn al îngrijorării Washingtonului, directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), John Ratcliffe, a efectuat marți o vizită surpriză la Moscova, în parte pentru a-i spune guvernului lui Putin că SUA își susțin aliații NATO, potrivit unor persoane familiarizate cu vizita.

„Rusia caută modalități de a reduce sprijinul acordat Ucrainei în rândul țărilor NATO, iar unul dintre efectele secundare pe care le urmăresc este răspândirea panicii”, a declarat Remigijus Bridikis, directorul agenției civile de informații din Lituania.

Printre incidentele din ultimele săptămâni s-au numărat trei drone explozive descoperite într-un aeroport german sau în apropierea acestuia, una dintre ele sub un avion cargo ucrainean. Dronele rusești au intrat în mod repetat în spațiul aerian NATO. Una a fost recent doborâtă deasupra României.

Agențiile de informații olandeze au avertizat că „actorii statali ruși desfășoară sistematic spionaj digital” prin piratarea camerelor conectate la internet pentru a spiona ajutorul acordat Ucrainei.

Ritmul incidentelor documentate, susținute de Rusia, a crescut de la un maxim de aproximativ 10 în multe luni din 2024 la aproximativ 15 pe lună din aprilie, potrivit Centrului de Securitate Sahaidachnyi din Ucraina, care urmărește activitățile Rusiei din zona gri din Europa. Analiștii de la Sahaidachnyi spun că tendințele pot fi dificil de discernut, deoarece multe incidente suspectate a fi legate de Rusia nu sunt incluse în datele lor.

Ritmul agresiunii de nivel scăzut s-a accelerat pe măsură ce războiul Rusiei cu Ucraina a intrat într-o fază nouă și mai mortală. Ucraina a efectuat atacuri din ce în ce mai reușite asupra unor ținte din interiorul Rusiei, lovind sectorul său petrolier și gazier, precum și alte industrii care alimentează mașina de război a Moscovei. Kremlinul face acum același lucru și cu Ucraina – deși banii și proviziile care alimentează liniile frontului Kievului se extind departe pe teritoriul NATO.

Autoritățile europene au acuzat Rusia că angajează agenți locali prin intermediul Telegram și al altor platforme de socializare pentru a comite acte de sabotaj, spionaj și vandalism menite să alimenteze diviziunile. Estonia investighează dacă sabotajul legat de Rusia s-a aflat în spatele atacului incendiar din această lună asupra unei companii locale de apărare, Milrem Robotics, în timp ce exploziile și incendiile recente la instalațiile de muniții din Italia, Bulgaria și Finlanda au atras suspiciuni de implicare a Rusiei, chiar dacă autoritățile nu au declarat că văd dovezi în acest sens.

Indiferent dacă Putin se află sau nu în spatele întregului haos, atribuirea meritelor pentru acesta poate juca în avantajul Moscovei, sporindu-i reputația de influență și influență. Poliția slovacă a declarat marți că a dejucat o tentativă de atac asupra unei fabrici de drone de către „trei străini”, a căror naționalitate nu a identificat-o. Suspiciunile din regiune s-au orientat rapid către implicarea Rusiei.

Campania Rusiei ar putea îngrijora imediat europenii că se confruntă cu pericol personal ca urmare a politicilor guvernelor lor față de Ucraina. O altă temă potențială este că trimiterea de arme către Ucraina epuizează arsenalele europene, care ar putea fi necesare pentru a lupta împotriva Rusiei - iar dacă Moscova demonstrează că reprezintă o amenințare, logica netrimiterii de arme spre est crește.

Diferențele de motivație contează puțin pentru Kremlin, spun analiștii. Abordarea Rusiei față de conflict, care datează din epoca sovietică, poate estompa granițele dintre subversiunea ascunsă și războiul direct.

Noi rapoarte ale serviciilor secrete americane evaluează că Rusia ar putea încerca să testeze hotărârea NATO cu un atac limitat asupra unei țări membre în următorii câțiva ani, prin măsuri care ar putea varia de la un atac cibernetic la o incursiune terestră la scară mică. Securitatea colectivă a NATO se bazează pe principiul fondator conform căruia un atac asupra unui membru reprezintă un atac asupra tuturor.

În afară de aceasta, Kremlinul încă mai câștigă de pe urma tulburării politicii interne înaintea alegerilor locale sau naționale din țările NATO, inclusiv Germania, Franța, Finlanda, Estonia și Polonia. Polonia este deosebit de predispusă la perturbări, deoarece tensiunile cu refugiații ucraineni au crescut.

„Interesul principal este de a schimba status quo-ul în Europa”, a declarat parlamentarul estonian Marko Mihkelson. „Este o extensie a interferenței electorale pe care i-ați văzut încercând să o ducă la bun sfârșit” în alte țări, a spus el. Oficiali din SUA, Marea Britanie, Ungaria și România au acuzat în ultimii ani Moscova că încearcă să denatureze votul național.

Există puține dovezi că planul funcționează. Membrii cei mai estici ai alianței demonstrează unul dintre cele mai puternice sprijinuri pentru menținerea ajutorului militar acordat Ucrainei și creșterea cheltuielilor militare interne.

România, care a avut un electorat puternic, simpatizant față de Rusia, în anii imediat următori invaziei Rusiei, a înregistrat o întărire a sentimentului popular împotriva Moscovei în urma unei serii de incursiuni cu drone. Trei drone au fost doborâte deasupra țării luna trecută, iar o incursiune cu drone în luna mai a declanșat un incendiu pe acoperișul unei clădiri rezidențiale.

România a expulzat un diplomat rus luna trecută, iar Kremlinul a răspuns joi prin eliminarea unui diplomat român din Moscova.