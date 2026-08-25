Putin, în panică. Reușitele Ucrainei care l-au scos din minți

Putin „a intrat în panică”, în timp ce Ucraina, sfidătoare și-a sărbătorit Ziua Independenței sub bombardamentul rusesc, potrivit unui fost oficial al Departamentului de Stat al SUA, citat de Fox News. Acesta a declarat că Vladimir Putin „devine foarte anxios când este pus la colț”, pe măsură ce războiul se intensifică.

Ucraina a marcat luni cea de-a 35-a aniversare a Zilei Independenței sub umbra atacurilor continue ale Rusiei, un expert în securitate regională susținând că președintele rus Vladimir Putin este „panicat” pe măsură ce forțele ucrainene atacă mai adânc în interiorul Rusiei.

Aniversarea, care comemorează declarația de independență a Ucrainei față de Uniunea Sovietică din 24 august 1991, a avut loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile și a preocupărilor sporite de securitate, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a avertizat asupra unor posibile atacuri teroriste înainte de sărbătoare.

Liderii europeni s-au alăturat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev pentru evenimentele de Ziua Independenței, într-un semn de susținere, în timp ce războiul continuă. Zelenski a declarat că Ucraina își dorește pacea, dar nu este pregătită să se predea cerințelor Moscovei.

Un atac cu dronă rusească, vineri, asupra unui centru comercial aglomerat din Krivii Roți, orașul natal al lui Zelenski, a ucis cel puțin 16 persoane și a rănit 130, potrivit Associated Press.

Putin a amenințat că atacurile ucrainene asupra țintelor economice rusești deschid o „cutie a Pandorei”, în timp ce Kievul susține că atacurile în profunzime sunt vitale pentru perturbarea logisticii Moscovei.

Ucraina a vizat infrastructura economică rusă, inclusiv depozitele aparținând comercianților online Wildberries și Ozon.

„Războiul cu Rusia a adus multe progrese pentru ucraineni în acest an”, a declarat pentru Fox News fosta secretar de stat adjunct Carrie Filipetti, acum directoare executivă a Coaliției Vandenberg.

„Recent, au reușit să pătrundă mult mai adânc în teritoriul rus, inclusiv în apropierea Moscovei și Sankt Petersburgului.”

„Succesul lor pe frontul militar a dus acum la panică la ruși și la începerea atacurilor în interiorul Ucrainei, iar ceea ce încearcă de fapt să facă este să-și slăbească voința și capacitățile”, a spus Filipetti, adăugând că Putin „devine foarte anxios atunci când este pus la colț”.

„Ceea ce vedem sunt aceste tipuri de ezitări în încercarea de a păstra un anumit tip de control”, a adăugat Filipetti. „De aceea a vizat recent un centru comercial pe teritoriul ucrainean. Nu se concentrează pe vizarea activelor militare. De fapt, se concentrează pe încercarea de a înfrânge voința ucrainenilor atacându-i.”

Filipetti a avertizat că țintirea zonelor civile a creat riscuri sporite de securitate în contextul în care Ucraina a marcat cea de-a 35-a Zi a Independenței sale, la mai bine de patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei.

Mai mulți lideri europeni au călătorit la Kiev pentru evenimentele dedicate Zilei Independenței Ucrainei, inclusiv președintele Consiliului European, António Costa, și lideri din Finlanda, Lituania, Norvegia, Danemarca, Estonia și Letonia.

Filietti a declarat că participarea la nivel înalt a subliniat sprijinul internațional continuu pentru Ucraina.

„Ziua Independenței este un moment cu adevărat important pentru aliații Ucraineni, pentru a demonstra cu adevărat că nu pierdem din avânt, că continuăm să le sprijinim operațiunile, să le susținem suveranitatea”, a spus Filipetti. „Dar ori de câte ori există adunări publice masive, în special pentru a demonstra patriotism și sprijin pentru statul ucrainean, acest lucru crește riscul de securitate.”

Autoritățile ucrainene au îndemnat cetățenii să rămână vigilenți în transportul public și să se ferească de potențialele sabotaje sau de partajarea de materiale media care ar putea dezvălui poziții militare, precum și de posibile atacuri, a relatat Ukrainian News.

„Ar trebui să fie deosebit de atenți la partajarea oricăror videoclipuri sau fotografii care ar putea trăda locația unora dintre soldații lor din prima linie”, a avertizat Filipetti.

Sărbătoarea de luni a venit după un schimb letal de atacuri cu drone și rachete. Oficialii ucraineni au raportat cel puțin șapte morți în urma atacurilor rusești, în timp ce un atac cu drone ucrainene în regiunea Krasnodar din Rusia a ucis trei persoane, potrivit oficialilor ruși, relatează Associated Press.

„Rușii vor cu adevărat să-i golească pe ucraineni de oameni, echipamente și voință înainte ca rușii să fie goliți de aceleași trei lucruri”, a spus Filipetti. „Și ceea ce am văzut în cursul acestui an este aproape nicio câștigare teritorială din partea rușilor.”

Pierd mai mulți soldați în fiecare lună decât pot recruta, forțându-i să se bazeze pe luptători nord-coreeni, cubanezi și alți luptători străini pentru a umple golul, a adăugat Filipetti.

„Rețineți, Putin credea că aceasta va fi o operațiune militară specială care va dura doar câteva săptămâni”, a spus Filipetti.

În cele din urmă, ea a subliniat că hotărârea Ucrainei oferă un factor de descurajare ferm dincolo de Moscova.

„Transmite un mesaj rușilor că orice invazie a unui teritoriu suveran, precum invazia lor în Ucraina, va crea mai multe consecințe pentru ei”, a spus Filipetti. „Nu pierdem din putere și continuăm să le sprijinim operațiunile, să continuăm să le sprijinim suveranitatea.”

Filietti a spus că transmite, de asemenea, un mesaj important altor adversari americani, precum China.

„Acești adversari ai Statelor Unite au învățat cu adevărat din modul în care Statele Unite gestionează conflictele în alte teatre de operațiuni. Este foarte important ca adversarii noștri, China, Rusia, Iranul și alții, să înțeleagă că, dacă invadează o altă țară în mod unilateral, vor exista consecințe, nu recompense.”