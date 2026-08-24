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Putin dă semnale greu de înțeles. Vrea întâlnire cu Trump în China

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Putin dă semnale greu de înțeles. Vrea întâlnire cu Trump în ChinaTrump și Putin în Alaska. Sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Kremlinul ia în calcul o nouă întrevedere între președintele rus Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump, în cazul în care liderul de la Casa Albă va participa la summitul APEC programat în China în luna noiembrie, potrivit publicației azere Haqqin.

Putin vrea să vorbească cu Trump la summitul APEC

O eventuală întâlnire ar putea deveni un nou prilej pentru discuții privind războiul din Ucraina și relațiile dintre Moscova și Washington.

Ideea a fost prezentată de Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus. Întrebat de un jurnalist rus dacă Putin și Trump ar putea avea o întâlnire în marja summitului APEC, oficialul de la Kremlin a răspuns afirmativ, dar a condiționat acest scenariu de prezența președintelui american la reuniunea din China.

„Dacă liderii vor fi prezenți la același eveniment, mi se pare inevitabil că se vor întâlni și vor purta discuții”, a răspuns Ușakov.

Trump s-a întâlnit mult mai des cu Zelenski

Consilierul lui Putin a precizat însă că Moscova nu a primit, până în acest moment, semnale oficiale din partea administrației americane privind organizarea unei noi întrevederi la nivel înalt între cele două țări.

Putin și Trump au avut până acum o singură întâlnire de când președintele american a revenit la Casa Albă. Discuțiile au avut loc în august anul trecut, în Alaska, iar războiul din Ucraina și relația ruso-americană s-au aflat printre principalele subiecte.

Trump-Zelenski

Trump-Zelenski. Sursa foto: Facebook/The White House

În schimb, Trump a avut mai multe întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi s-au întâlnit de șapte ori în 2025 și de încă trei ori în vara acestui an.

Analiștii au remarcat și faptul că Trump nu a respectat, cel puțin până acum, promisiunea de a-l contacta pe Putin după summitul NATO organizat în Turcia.

Summitul APEC, pe 18 și 19 noiembrie

Summitul APEC este programat pentru 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen, în China. Evenimentul va reuni liderii economiilor din regiunea Asia-Pacific, iar țara gazdă a anunțat ca priorități deschiderea, inovarea și cooperarea.

În cazul în care Trump va participa, o eventuală discuție cu Putin ar putea oferi celor doi lideri o nouă oportunitate de a aborda situația din Ucraina, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții la conflict rămân în centrul atenției internaționale.

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