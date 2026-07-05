Zelesnki și Putin l-au sunat pe Trump de aniversarea SUA

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul ucrainean Volodimir Zelenski au avut convorbiri telefonice separate cu președintele american Donald Trump, cu prilejul aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Atât Kremlinul, cât și autoritățile de la Kiev au confirmat discuțiile, precizând că unul dintre principalele subiecte a fost războiul din Ucraina, potrivit presei din cele două țări.

Potrivit informațiilor transmise de Kremlin, în dialogul dintre Vladimir Putin și Donald Trump a fost analizată posibilitatea unei soluționări a conflictului, în contextul apropiatului summit NATO.

„Preşedinţii au abordat, fireşte, chestiunea unei soluţionări a conflictului din Ucraina, ţinând seama în special de participarea viitoare a lui Donald Trump la summitul NATO din Turcia, din 7 şi 8 iulie”, a declarat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenția rusă RIA Novosti.

La scurt timp după anunțul Moscovei, autoritățile ucrainene au confirmat că și președintele Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu liderul de la Casa Albă.

Potrivit lui Zelenski, convorbirea cu Donald Trump s-a concentrat asupra evoluțiilor de pe front și asupra perspectivelor unei încheieri a războiului.

„Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va fi crucială”, a afirmat președintele ucrainean, care a descris dialogul cu omologul său american drept o conversație „foarte fructuoasă”.

Liderul de la Kiev a mai precizat că cei doi au convenit să continue discuțiile în cadrul summitului NATO care va avea loc săptămâna viitoare în Turcia.

Convorbirile telefonice au loc într-un moment în care comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluția conflictului din Ucraina și încearcă să identifice noi căi diplomatice pentru reducerea tensiunilor.

Summitul NATO programat în 7 și 8 iulie, în Turcia, este așteptat să aducă în prim-plan atât situația de pe front, cât și coordonarea pozițiilor aliaților occidentali privind sprijinul acordat Ucrainei și perspectivele unor eventuale negocieri de pace.

Discuțiile purtate separat de Donald Trump cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski subliniază rolul pe care administrația americană încearcă să îl joace în gestionarea unuia dintre cele mai importante conflicte internaționale ale momentului.