Ucraina are nevoie de sisteme Patriot, susține președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a lansat un nou apel pentru întărirea apărării aeriene a țării, menționând că SUA este un partener de încredere în acest sens. De asemenea, Zelenski i-a felicitat pe americani de Ziua Independenței și le-a mulțumit pentru sprijinul acordat în ultimii ani.

Volodimir Zelenski a vorbit despre importanța valorilor care au stat la baza Statelor Unite și despre influența pe care acestea continuă să o aibă la nivel global. Liderul ucrainean a afirmat că idealul unei națiuni libere și independente rămâne o sursă de inspirație.

Acesta a făcut o paralelă între lupta americanilor pentru independență și rezistența Ucrainei în fața invaziei ruse.

„Astăzi, în secolul XXI, influența și importanța Americii nu sunt cu nimic mai mici. Vedem acest lucru foarte clar în Ucraina, care luptă pentru independența, libertatea și dreptul poporului nostru la fericire, cu aceeași speranță, același scop și aceeași hotărâre cu care americanii și-au câștigat și apărat propria independență”, a transmis Zelenski.

Președintele Ucrainei a evidențiat rolul sprijinului militar oferit de Washington de la începutul războiului și a amintit importanța echipamentelor americane pentru apărarea țării sale.

Zelenski a menționat atât sistemele antitanc Javelin, cât și sistemele Patriot, despre care a afirmat că ajută la salvarea vieților civililor.

„Prețuim profund sprijinul Statelor Unite, mai ales acum, în timpul războiului total declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Armele americane – de la sistemele Javelin pe care președintele Trump a decis să le ofere Ucrainei până la sistemele Patriot, care protejează cel mai bine viețile oamenilor noștri – tot ceea ce Statele Unite ne-au oferit pentru a ne apăra țara demonstrează forța spiritului american, hotărârea Americii și tehnologia americană”, a afirmat liderul ucrainean.

Liderul de la Kiev a insistat asupra necesității continuării sprijinului militar, în special prin furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană Patriot.

„Când cerem Americii sisteme Patriot, credem că valorile respectului pentru viață și pentru oameni, care au triumfat acum 250 de ani, vor triumfa și astăzi. Lumea are nevoie de un lider care să garanteze protecția libertății și a vieții”, a declarat acesta.

În încheiere, Volodimir Zelenski le-a mulțumit americanilor pentru sprijin.

„Le doresc Americii, președintelui Statelor Unite și tuturor americanilor un 4 iulie fericit, mult succes și o cooperare rodnică tuturor celor care prețuiesc America. America, îți mulțumim! Sunt convins că, dacă rămânem uniți, vom reuși cu siguranță să obținem pacea. La mulți ani de Ziua Independenței!”, a transmis Volodimir Zelenski.