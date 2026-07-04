Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a declarat că posibilitatea unui război între Grecia și Turcia este exclusă, în pofida disputelor persistente dintre cele două state privind delimitarea zonelor maritime din estul Mării Mediterane, potrivit Turkiye Today. Declarația a fost făcută înaintea summit-ului NATO care va avea loc la Ankara, pe 7 și 8 iulie.

Întrebat despre relațiile cu Turcia și despre riscul unei confruntări militare, șeful Guvernului elen a respins categoric acest scenariu.

„Sub nicio formă”, a răspuns

, atunci când a fost întrebat dacă ia în calcul un conflict armat cu statul vecin.

Premierul grec a subliniat că Atena își consolidează permanent capacitatea de apărare, însă acest lucru are un rol exclusiv de descurajare.

„Sub nicio formă nu prevedem război. Avem datoria de a pregăti și consolida capacitatea noastră de descurajare, astfel încât nimănui să nu-i treacă niciodată prin minte să conteste suveranitatea Greciei. Asta nu înseamnă că ne așteptăm la război sau credem că este probabil”, a declarat Kyriakos Mitsotakis.

În același timp, liderul de la Atena a insistat asupra importanței menținerii dialogului dintre cele două țări, în ciuda divergențelor care persistă de ani de zile.

„În același timp, canalele de comunicare trebuie să rămână deschise. Crizele ar trebui gestionate și dezamorsate încă de la început și, oriunde putem face relația noastră cu Turcia mai funcțională, ar trebui să profităm de aceste oportunități. Suntem condamnați de geografia noastră să trăim împreună pașnic, chiar și cu diferențele noastre. Voi negocia întotdeauna cu Turcia din cea mai puternică poziție posibilă”, a adăugat premierul grec.

Principalul motiv al tensiunilor dintre Grecia și Turcia rămâne disputa privind delimitarea apelor teritoriale și a zonelor economice exclusive din estul Mării Mediterane, un subiect care afectează relațiile bilaterale de mai mulți ani și care are implicații directe asupra exploatării resurselor energetice din regiune.

Înaintea reuniunii NATO programate la Ankara, Kyriakos Mitsotakis a anunțat că intenționează să discute cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și să insiste pentru identificarea unor compromisuri care să contribuie la reducerea tensiunilor dintre cele două state membre ale Alianței Nord-Atlantice.