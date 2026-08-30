Rușii acuză SUA că ar pregăti un atac nuclear

Un oficial al Ministerului rus de Externe susține că strategii militari americani analizează posibilitatea folosirii armelor nucleare în Europa, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și Occident. Declarația a fost făcută de Andrei Belousov, trimisul special al diplomației ruse, într-un interviu acordat postului RT și citat de agenția TASS.

Potrivit oficialului rus, interesul manifestat de Statele Unite pentru armele nucleare nestrategice deținute de Rusia ar urmări, în opinia Moscovei, să mute atenția de la arsenalul nuclear american dislocat în Europa și de la programele de dezvoltare a armamentului nuclear și de rachete ale Washingtonului.

Andrei Belousov a susținut că inițiativele americane privind discutarea armelor nucleare nestrategice ale Rusiei în cadrul unor forumuri internaționale reprezintă un indiciu că Washingtonul ar analiza inclusiv scenarii care presupun utilizarea armelor nucleare pe continentul european.

„Strategii militari americani iau în calcul în mod serios posibilitatea utilizării armelor nucleare în teatrul european de operațiuni militare”, a afirmat reprezentantul Ministerului rus de Externe.

El a susținut, de asemenea, că obținerea unor informații suplimentare despre arsenalul nuclear tactic al Rusiei prin mecanisme de transparență, negocieri sau acorduri de reducere a armamentului ar putea, în perspectiva Moscovei, să creeze avantaje strategice pentru Statele Unite și aliații europeni.

Belousov a susținut că o eventuală eliminare a armelor nucleare nestrategice rusești ar putea crește riscurile pentru Moscova și le-ar permite SUA și statelor europene să se afle într-o poziție mai favorabilă în cazul unui conflict.

Oficialul rus a cerut totodată statelor europene să acorde o atenție sporită politicii Washingtonului și să țină cont de ceea ce Moscova consideră a fi abordarea pragmatică a SUA față de teritoriile aliaților săi.

În paralel, un alt oficial rus a lansat un avertisment la adresa Occidentului. Leonid Sluțki, președintele Comisiei pentru afaceri internaționale din Duma de Stat, a declarat într-un comentariu adresat jurnalistului american Tucker Carlson că Rusia ar reacționa dacă statele occidentale ar furniza Ucrainei componente ale unor arme nucleare tactice pentru a fi folosite împotriva teritoriului rus.

Sluțki a afirmat că, într-un asemenea scenariu, Moscova ar răspunde „simetric”, fără a oferi însă detalii privind natura unei eventuale reacții.

Leonid Sluțki este liderul Partidului Liberal-Democrat din Rusia, formațiune naționalistă care susține politica președintelui Vladimir Putin și acțiunile militare ale Moscovei în Ucraina.

Declarațiile celor doi oficiali ruși vin pe fondul tensiunilor persistente dintre Rusia și statele occidentale, în special în contextul războiului din Ucraina și al dezbaterilor privind securitatea europeană și controlul armamentului nuclear.