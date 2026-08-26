Fragment de dronă, descoperit pe plaja din Olimp

Un fragment despre care există suspiciunea că provine de la o dronă a fost descoperit, miercuri dimineață, pe plaja din stațiunea Olimp, potrivit ISU Constanța. Obiectul ar fi fost adus la mal de valuri și observat de mai multe persoane aflate în zonă.

Cei care au remarcat fragmentul au alertat autoritățile, iar la fața locului au fost trimise echipe specializate pentru verificări. Obiectul urmează să fie examinat pentru a se stabili cu exactitate ce este, de unde provine și dacă prezintă vreun pericol.

Pentru ca specialiștii să poată desfășura verificările în condiții de siguranță, accesul turiștilor în zona respectivă a fost restricționat temporar. Autoritățile urmează să stabilească natura fragmentului și circumstanțele în care acesta a ajuns pe litoral.

Descoperirea de la Olimp vine la scurt timp după un incident similar înregistrat în Constanța. Marți seară, un alt fragment despre care se presupune că provine de la o dronă a fost găsit în apropierea Cazinoului din Constanța.

Și în acest caz, obiectul a fost adus de apă și a ajuns între stabilopozii aflați în zona falezei. Fragmentul a fost observat de persoane care se plimbau prin apropiere. Acestea au anunțat autoritățile, iar obiectul a fost ulterior ridicat pentru verificări.

Din primele informații, fragmentul de dronă descoperit în zona Cazinoului nu ar fi avut încărcătură explozivă. Stabilirea exactă a naturii obiectului și a provenienței sale revine însă specialiștilor, care urmează să efectueze verificările necesare.

Cele două descoperiri au loc în contextul unei atenții sporite acordate obiectelor provenite din zona Mării Negre, în special pe fondul incidentelor cu drone și al războiului din Ucraina.

Autoritățile verifică în continuare situația de la Olimp, iar turiștii sunt sfătuiți să respecte restricțiile instituite și indicațiile echipelor aflate la fața locului până la finalizarea cercetărilor.