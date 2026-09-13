Europa începe să conștientizeze amenințarea reprezentată de războiul hibrid al Rusiei, inclusiv în afara statelor baltice, susține Kirilo Budanov, șeful Biroului Președintelui Ucrainei. Oficialul ucrainean spune că țara sa este pregătită să ofere statelor europene experiența acumulată în timpul războiului pentru a le ajuta să contracareze acțiunile Moscovei, arată Safe News.

Fost șef al serviciului de informații militare al Ucrainei, Budanov afirmă că statele din Europa Centrală încep să observe tot mai clar acțiunile agresive ale Rusiei.

„„Dacă nu vreți să aveți de-a face cu Rusia, aveți de-a face cu noi. Statele din Europa Centrală (…) văd și simt manifestările actelor agresive ale Rusiei, concretizate în operațiuni hibride”, a declarat el pentru Euronews, joi, la Conferința de la Riga.

Potrivit oficialului ucrainean, strategia Moscovei pornește de la „operațiuni speciale de informare și propagandă” și poate evolua către acțiuni mai grave. Printre acestea se numără incidente la obiective din industria de apărare, „pe aerodromuri, pe căile ferate”.

„Sper că această schimbare are loc, că va continua și că acum toată lumea înțelege cu cine avem de-a face”, a spus Budanov.

Declarațiile sale au fost făcute după ce premierul Estoniei, Kristen Michal, a afirmat că un incendiu izbucnit la o companie din industria de apărare ar putea avea legătură cu Rusia. Ancheta în acest caz nu a fost încă finalizată.

Guvernul german a acuzat oficial Rusia în cazul unei drone încărcate cu explozibili, descoperită pe un aeroport din Leipzig.

La începutul lunii august, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a susținut că acțiunile Moscovei fac parte dintr-o „lungă serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări, sabotaj și agresiune îndreptate împotriva Europei”.

În același timp, o vizită-surpriză efectuată de directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova, după o deplasare prin Riga, a alimentat speculațiile privind informațiile care au stat la baza călătoriei și posibilele implicații pentru statele baltice.

Estonia și Letonia au transmis că rămân vigilente, însă au menținut aceeași evaluare asupra amenințării reprezentate de Rusia. Unele informații apărute în presă susțin că Ratcliffe ar fi exercitat presiuni asupra Moscovei și în legătură cu sprijinul acordat Iranului, pe fondul conflictului cu Statele Unite.

Întrebat dacă statele baltice tratează cu prea puțină gravitate vizita lui Ratcliffe și alte semnale îngrijorătoare, Budanov a răspuns:

„Statele baltice primesc toate informațiile necesare, iar toți aliații fac permanent schimb de informații pe această temă.”, a spus el.

Oficialul ucrainean a subliniat că amenințarea rusă nu va dispărea și le-a cerut statelor europene să țină cont de experiența Ucrainei.

„Această amenințare va rămâne una potențială. Ar trebui să țineți cont de experiența țării noastre”, a adăugat el.

La Conferința de la Riga, Budanov le-a transmis participanților că Ucraina și Rusia dețin o experiență militară fără echivalent în lume și că Kievul este dispus să o împărtășească partenerilor europeni.

„Experiența pe care o avem a costat enorm, în sânge și bani. Așa că economisiți-vă sângele și banii și folosiți experiența noastră”, a mai spus el.