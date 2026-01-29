Acatistul Sfintei Parascheva, când și cum trebuie citit pentru ajutor divin

Acatistul Sfintei Parascheva este una dintre cele mai puternice rugăciuni la care creștini pot apela în cazul suferințelor sau pentru a cere sprijin divin. Acesta este o formă specială de devoțiune adusă Sfintei ale căror moaște se afl în România.

Sfânta Parascheva este una dintre cele mai cunoscute protectoare din religia creștină. Moaștele ei se află de aproape 400 de ani la Iași, acolo unde este sărbătorită mereu pe data de 14 octombrie.

Acatistul Sfintei are o structură destul de stufoasă cu 13 Condace și 12 Icoase. De altfel, structura lui s-a modificat de-a lungul timpului pentru a fi introduse și alte fapte din viața Cuvioasei.

Potrivit teologilor este bine să avem acatistul în casă și să cerem ajutorul Sfintei ori de câte ori avem nevoie. Că este vorba despre un examen, o operație, intervenție divină într-o situație, Sfânta este mereu grabnic ajutătoare.

Rugăciunea simplă către Sfânta Parascheva nu este la fel de puternică ca și acatistul. Asta pentru că în acatist sunt invocări, laude, dar și cereri de ajutor către Sfântă. De asemenea, acatistul are o structură mult mai elaborată și este considerat un act de venerare.

Acatistul poate fi citit în orice zi de vineri. De asemenea se consideră că el este cel mai bine primit pe data de 14 octombrie, atunci când este sărbătorită Sfânta. De altfel mulți dintre cei care au citit acest acatist au mărturisit că a existat o schimbare a situației lor. Fie că este vorba despre sănătate sau altfel de ajutor, cei care l-au cerut nu au fost dezamăgiți.

Acatistul trebuie citit cu credință și cu stăruință. De asemenea se recomandă ca în ziua în care se citește acatistul să se facă și acte de milostivenie. Tot recomandat este ca atunci să se țină post. Această practică le oferă credincioșilor un sentiment de comunitate și continuitate în credință.