Vremea se schimbă brusc. Meteorologii au emis alerte de vânt puternic

După un weekend cu temperaturi de vară, vremea se schimbă brusc. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, un Cod galben de vânt pentru mai multe zone din țară. Potrivit meteorologilor, fenomenele se vor manifesta până la ora 14:00.

În județul Arad, zona de munte și localitățile Târnova, Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Păuliș, Vărădia de Mureș, Petriș, Hălmăgel, Chisindia și Pleșcuța, precum și în localitățile Șiria, Ghioroc și Covăsinț, se vor semnala intensificări ale vântului cu rafale ce pot depăși 60–70 km/h.

În județul Caraș-Severin, rafalele de vânt vor ajunge la 50–70 km/h. De asemenea, meteorologii anunță că vântul va sufla cu viteze de până la 70–90 km/h în zonele montane.

Pe parcursul zilei de luni, valorile termice vor varia semnificativ în funcție de regiune. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 23 de grade pe litoral și pot ajunge până la aproximativ 31 de grade în Câmpia de Vest. Minimele vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde se pot înregistra 3–4 grade, și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral, unde vor fi între 17 și 19 grade.

Între 22 și 29 septembrie, vremea va rămâne aproape de normal pentru această perioadă a anului. Temperaturile medii vor fi conforme cu valorile climatologice obișnuite, iar ploile vor fi în general moderate.

Totuși, în regiunile de nord, centru și est, se poate resimți un ușor deficit de precipitații.

Pentru perioada 6–13 octombrie, meteorologii anunță o vreme instabilă. Temperaturile vor fi apropiate de mediile normale pentru începutul lunii octombrie, iar ploile estimate vor fi similare cu cantitățile obișnuite pentru această perioadă. Toamna își face simțită prezența, fără variații extreme, dar cu un regim pluviometric mai echilibrat. Totodată, meteorologii au anunțat că prima ninsoare abundentă apare la începutul lunii noiembrie.