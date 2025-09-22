Prognoza meteo, 22 septembrie. Temperaturi peste medie și cer variabil. Condiții de ceață în unele regiuni

După un weekend călduros, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului. După-amiaza se va încălzi semnificativ, mai ales în vest şi nord, unde mercurul din termometre poate depăşi cu 8…10 grade mediile multianuale, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cerul va fi variabil, de la parţial noros la senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la altitudini mari în zonele montane (local peste 70…80 km/h), în Banat cu rafale de 55…65 km/h în special în sudul regiunii şi temporar în Moldova, cu viteze mai reduse.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22…23 de grade pe litoral şi până la aproximativ 31 de grade în Câmpia de Vest. Minimele se vor situa între 7 şi 15 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali (3…4 grade) şi mai ridicate în Dealurile de Vest şi pe litoral (17…19 grade). Dimineaţa şi noaptea este posibilă ceaţa, în special în regiunile centrale, estice şi sud-estice.

Vremea va fi predominant frumoasă, cu temperaturi apropiate de cele specifice perioadei, iar după-amiaza va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa între 26 şi 28 de grade, iar minima între 11 şi 13 grade.

Între 22 și 29 septembrie, temperaturile medii se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, în limitele obișnuite, însă în zonele de nord, centru și est se poate înregistra un ușor deficit.

Între 6 și 13 octombrie, vremea se va menține instabilă. Temperaturile vor fi în general apropiate de valorile normale pentru începutul lunii octombrie în toată țara, iar cantitățile de precipitații estimate se vor situa, de asemenea, aproape de mediile obișnuite pentru această perioadă.