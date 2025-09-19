Urmează un weekend cu temperaturi de vară. Prognoza meteo pentru următoarele patru zile

În următoarele două zile, temperaturile se vor menține peste cele specifice acestei perioade. La noapte, cerul va fi parțial noros în Moldova, Dobrogea, Muntenia și în zonele montane din Transilvania, iar în restul țării va fi mai mult senin, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până la 5–6 grade. În a doua parte a nopții se va forma ceață, mai ales în Transilvania și pe văi.

În prima zi de weekend, vremea va fi predominant frumoasă, iar temperaturile diurne vor continua să crească, situându-se peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări temporare în est și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 30 de grade, iar minimele între 9 și 19 grade, coborând până la 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Pe arii restrânse se va forma ceață, mai ales în Transilvania. În București, cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va atinge 28–29 de grade, iar minima 11–14 grade.

Vremea se menține frumoasă, cu valori termice diurne ușor mai ridicate, caracterizând o zi caldă, local deosebit de caldă în vest și sud-vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat și pe crestele montane ale Carpaților Meridionali, cu rafale de 45–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 23–24 de grade pe litoral și 31–32 de grade în Banat, minimele între 10 și 20 de grade, mai scăzute în estul Transilvaniei până la 4 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață locală, în special în centru, est și sud-est. La București, vremea va fi frumoasă și caldă după-amiaza, cerul senin și vânt slab până la moderat, cu maxime de 29–30 de grade și minime de 11–14 grade.

Vremea va fi predominant frumoasă, cu temperaturi apropiate de mediile perioadei dimineața și noaptea, iar după-amiaza va fi mai cald decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi variabil la senin, vântul slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari în munți (peste 70–80 km/h), în Banat (55–65 km/h) și temporar în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cu 8–10 grade peste mediile multianuale în vest și nord, între 22–23 de grade pe litoral și în jur de 31 de grade în Câmpia de Vest, minimele între 7 și 15 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali (3–4 grade) și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral (17–19 grade).

Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață locală, mai ales în centru, est și sud-est. La București, vremea va fi frumoasă și caldă după-amiaza, cer variabil la senin, temperaturi maxime 26–28 de grade și minime 11–13 grade, cu ceață posibilă la sfârșitul nopții.

Marți, vremea va fi predominant frumoasă, iar după-amiaza se va menține foarte caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul slab și moderat, cu intensificări izolate în sudul Banatului.

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Dobrogei și 30–31 de grade în Crișana, Banat și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 3–5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și până la 19 grade în zona deluroasă a Crișanei. La București, vremea va fi frumoasă și caldă după-amiaza, cer variabil, vânt slab până la moderat, temperaturi maxime 27–28 de grade și minime 12–14 grade, cu posibilitate de ceață la sfârșitul nopții.