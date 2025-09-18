Prognoza meteo, 18 septembrie. Apar primele fulguieli din acest sezon. Unde se vor înregistra

Spre finalul săptămânii, vremea continuă să se răcească în țară. Valorile termice vor fi apropiate de mediile normale pentru această perioadă, cu excepția Olteniei și a jumătății de vest a Munteniei, unde temperaturile diurne vor depăși ușor mediile climatologice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate la munte, în Moldova și, posibil, pe litoral. Noaptea, cerul va fi predominant senin, cu unele înnorări în nordul extrem al țării, dar șansele de precipitații vor fi reduse.

La altitudini de peste 2000 m, pe timpul nopții, pot apărea fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în prima parte a intervalului în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h, și pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde se vor înregistra rafale de 70–80 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade, iar cele minime între 5 și 15 grade, scăzând spre 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma și brumă. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

Cerul va fi variabil pe timpul zilei și senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa între 24 și 25 de grade, iar cea minimă între 10 și 11 grade, coborând spre 7 grade în zona preorășenească.

Până luni, 22 septembrie, ANM estimează că vremea va rămâne stabilă și apropiată de valorile normale pentru această perioadă. Temperaturile vor fi conforme mediilor climatologice din mijlocul lunii septembrie, fără variații semnificative.

Precipitații abundente se vor înregistra în nordul extrem al țării, în timp ce sud-vestul va rămâne în mare parte uscat. În restul regiunilor, cantitatea de ploi va fi similară mediilor climatologice pentru această perioadă.

Prognoza pentru următoarea săptămână arată că temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru finalul lunii septembrie, iar regimul precipitațiilor va fi, în general, obișnuit, cu excepția zonelor nordice, centrale și estice, unde ploile ar putea fi ușor mai reduse decât media climatică.