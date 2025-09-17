Vremea se răcește la finalul săptămânii. Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni

După un început de săptămână însorit, vremea continuă să se răcească în majoritatea regiunilor. În acest sens, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de Cod galben de vânt puternic pentru mai multe regiuni din țară, valabilă miercuri, 17 septembrie, și joi, 18 septembrie 2025.

Pe 17 septembrie, între orele 12:00 și 21:00, județele Mehedinți și Dolj vor fi afectate de rafale de vânt ce pot ajunge la 50–70 km/h. În restul teritoriului, intensificările vântului vor fi locale, cu viteze de 40–45 km/h, iar la munte se pot depăși 70–80 km/h.

Potrivit ANM, temperaturile vor fi mai scăzute față de cele înregistrate marți. Pentru 18 septembrie, între orele 10:00 și 21:00, vântul va continua să se intensifice în regiunile Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, cu rafale de 50–70 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, mesajele vor fi actualizate și, dacă situația impune, se pot emite avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Europa este afectată în aceste zile de un fenomen meteorologic extrem, care a atras atenția specialiștilor și a generat îngrijorare în mai multe țări. Este vorba despre furtuna „Zack”, un sistem depresionar puternic format deasupra Atlanticului, care s-a extins cu intensitate în centrul și vestul continentului.

Deși România nu se află pe traiectoria directă a furtunii, efectele acesteia se vor resimți și în țara noastră, aducând o schimbare bruscă a vremii, cu scăderi importante de temperatură, ploi și intensificări ale vântului.

Până pe 22 septembrie, meteorologii estimează că vremea va rămâne în limite normale pentru această perioadă a anului. Temperaturile se vor situa aproape de mediile climatologice specifice mijlocului de septembrie și nu vor înregistra deviații semnificative.

Precipitațiile mai semnificative sunt așteptate în nordul extrem al țării, în timp ce sud-vestul va rămâne în mare parte fără ploi. În restul regiunilor, cantitatea de precipitații se va menține la nivelurile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Prognoza meteo pentru următoarea săptămână arată că temperaturile vor continua să rămână apropiate de valorile normale pentru finalul lunii septembrie. Regimul de precipitații va fi, în general, similar cu cel obișnuit, cu excepția regiunilor nordice, centrale și estice, unde cantitățile de apă ar putea fi ușor sub media climatologică.