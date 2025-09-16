Prognoza meteo, 16 septembrie. Temperaturi neobișnuit de ridicate în mai multe regiuni. Ploile nu lipsesc din peisaj

În a doua zi a săptămânii, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat, mai ales după-amiaza în zonele montane? potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 32 de grade, iar minimele între 9 și 18 grade.

Față de ziua anterioară, valorile termice vor continua să crească în majoritatea regiunilor. Pe parcursul zilei va predomina vremea frumoasă, cu cer parțial senin. Spre seară, norii se vor aduna și vor aduce averse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, local în Oltenia și izolat în Muntenia. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 15–20 l/mp și se pot înregistra descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat, însă în vest și sud-vest se vor semnala intensificări de 45–50 km/h, iar la munte, pe creste, rafalele pot ajunge la 70–80 km/h.

În Capitală, ziua va fi predominant frumoasă, cu cer mai mult senin și temperaturi în creștere ușoară. Spre seară, norii se vor înmulți și va crește șansa de ploaie. Vântul va fi slab până la moderat. Maximele se vor situa între 28 și 29 de grade, iar minimele între 13 și 15 grade.

Până pe 22 septembrie, vremea se va menține în limitele normale pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice specifice mijlocului de septembrie și nu vor aduce abateri semnificative.

Precipitațiile mai însemnate sunt prognozate în nordul extrem al țării, în timp ce sud-vestul va rămâne în mare parte ferit de ploi. În restul regiunilor, regimul pluviometric va rămâne la nivel obișnuit pentru această perioadă.

La sfârșitul lunii septembrie, temperaturile vor continua să se mențină în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Regimul de precipitații va fi, în general, apropiat de cel obișnuit, însă în regiunile nordice, centrale și estice cantitățile de apă ar putea fi ușor mai reduse decât media.

În primele zile din octombrie, vremea va fi ușor instabilă, dar fără variații importante față de normele climatologice. Temperaturile vor rămâne în jurul mediilor specifice începutului de toamnă, iar ploile prognozate se vor încadra în limitele obișnuite pentru această perioadă.