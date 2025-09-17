Prognoza meteo, 17 septembrie. Toamna își face simțită prezența. Temperaturi scăzute, ploi și descărcări electrice.

Vremea va intra într-un proces de răcire, iar temperaturile din timpul zilei vor coborî sub mediile multianuale în est și sud-est, menținându-se apropiate de valorile normale ale perioadei în celelalte regiuni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ploile apar în anumite regiuni.

Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate mai ales în jumătatea estică a țării. Ploile vor fi prezente în Dobrogea, în mare parte din Muntenia și Moldova, pe arii restrânse în Transilvania și doar izolat în restul zonelor.

În unele locuri, precipitațiile vor avea aspect de aversă, iar cantitățile de apă pot depăși local 15–20 l/mp, fiind însoțite și de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat, dar va avea intensificări la munte, în special la altitudini mari, unde rafalele pot depăși 70–80 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură. Intensificări temporare ale vântului se vor resimți și în cursul zilei în mai multe zone, iar noaptea în est, cu viteze ce pot atinge 40–50 km/h. Cele mai puternice rafale vor fi înregistrate în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și pe litoral.

Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 25 de grade, iar minimele nopții vor coborî în general între 4 și 12 grade. Spre dimineață, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

Miercuri, temperaturile vor scădea, astfel că valorile diurne vor fi mai reduse decât cele normale pentru această perioadă. Ziua, cerul va fi acoperit de nori și va ploua temporar, însă odată cu seara și noaptea, norii se vor risipi treptat.

Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va fi de aproximativ 20 de grade, iar minima se va situa între 9 și 12 grade. În a doua parte a nopții, sunt posibile condiții de ceață. Începând de joi, vremea se încălzește din nou în majoritatea regiunilor.