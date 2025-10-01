Chișinăul cere retragerea trupelor ruse. Sandu: „Avem un plan pentru reintegrarea treptată a regiunii transnistrene”

Republica Moldova. Retragerea trupelor rusești și sprijinul partenerilor internaționali sunt decisive pentru soluționarea conflictului transnistrean, a afirmat Maia Sandu, adăugând că autoritățile de la Chișinău dispun de un plan etapizat pentru reintegrarea regiunii.

„În regiunea transnistreană, situația e diferită. Acolo trebuie să găsim o soluție prin care să scoatem armata rusă de pe teritoriul nostru în mod pașnic. Problema cea mai complicată este cum scăpăm de trupele ruse. După asta, urmează să se producă reintegrarea pe domeniul bancar, social, deci pe fiecare domeniu în parte”, a declarat Maia Sandu la postul public de televiziune Moldova 1.

Președinta a precizat că standardele de viață pe malul drept al Nistrului sunt deja mai bune și că acest lucru trebuie să devină un argument în favoarea reintegrării.

„Trebuie să facem în așa fel încât oamenii să înțeleagă că este spre binele lor să se întâmple acest proces. Noi le putem oferi o viață mult mai bună decât ceea ce se întâmplă sub acel regim”, a subliniat șefa statului.

Sandu a menționat că Republica Moldova are nevoie de un ajutor consistent din partea partenerilor externi pentru a acoperi costurile reintegrării.

„Bugetul Republicii Moldova, de unul singur, nu are cum să facă față acestor cheltuieli. Este nevoie de un sprijin substanțial și am început discuțiile cu partenerii noștri, chiar dacă subiectul nu a avansat prea mult, din cauza prezenței trupelor ruse”, a spus președinta.

În prezent, economia regiunii transnistrene traversează una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii. Reducerea sprijinului financiar din partea Rusiei și restricțiile la gaz au dus la o scădere de peste 40% a producției industriale, iar industriile metalurgică, energetică și chimică s-au prăbușit cu 50–60%. Deficitul bugetar pentru anul 2025 depășește 130 de milioane de euro.

Conflictul transnistrean a izbucnit în martie 1992, pe fondul proclamării independenței Republicii Moldova, fiind alimentat de prezența Armatei a 14-a a Federației Ruse. După încetarea luptelor la 21 iulie 1992, regiunea a rămas sub control separatist, cu câteva mii de militari ruși dislocați sub pretextul misiunii de pacificare și al protecției depozitului de armament de la Cobasna.

Chișinăul a cerut în repetate rânduri, inclusiv în cadrul ONU, retragerea trupelor rusești, însă acestea continuă să fie staționate pe teritoriul Republicii Moldova.

Federația Rusă va continua campaniile de dezinformare, însă capacitatea de a influența sau de a controla Republica Moldova s-a redus considerabil după scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Președinta Maia Sandu a declarat că votul cetățenilor a demonstrat Moscovei că țara își poate urma calea aleasă în mod independent.

Președinta a precizat că există probe clare privind cumpărarea de voturi, dar amploarea acestui fenomen a fost insuficientă pentru a altera rezultatul final al scrutinului.

Șefa statului a accentuat că Republica Moldova nu mai este vulnerabilă la șantajul energetic sau comercial al Rusiei.

„Nu poate să ne închidă gazul. Pe curent electric, în curând, o să dăm în exploatare linia Chișinău-Vulcănești, deci o să avem mai multe alternative. Piața noastră de desfacere nu depinde de Federația Rusă. Da, mai avem niște exporturi, dar nu poate să ne lovească economic așa cum a făcut-o de multe ori în trecut, inclusiv când erau guverne proruse la guvernare”, a explicat președinta.