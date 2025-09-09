Vremea Vreme cu înnorări pe alocuri în Republica Moldova, nu sunt șanse de precipitații







Vreme frumoasă, azi, în Republica Moldova, cu temperaturi ușor peste normalul acestei perioadă și cu înnorări pe alocuri. Nu sunt șanse să plouă după cum au informat specialiștii meteo. Maximele de marți vor varia între 26 și 28 de grade Celsius, minima din timpul nopții ajunge la 14 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult înnorat în timpul zilei în nord și nord-est, parțial senin în celelalte zone. Se vor consemna câte 26 de grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi 27 de grade la Ștefan-Vodă și la Chișinău și 28 de grade la Cahul. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări în centrul țării. Mâine, vremea rămâne deschisă, cu maxime de 26 - 28 de grade Celsius la fel ca și astăzi.

Azi, în Româmnia, vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă pentru această dată a anului în cea mai mare parte a țării. În vest și în sud va fi în continuare să fie foarte cald. Temperaturile maxime vor fi de la 24 de grade Celsius pe litoral până în jurul a 34 de grade în Banat, Oltenia și Muntenia, conform celor de la ANM.

La polul opus, cele minime se vor situa în general între 9 și 20 de grade Celsius. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil și numai izolat după-amiaza, mai ales la munte și în regiunile estice vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice, însă noaptea, nebulozitatea se va extinde în jumătatea de vest a teritoriului și pe alocuri va ploua.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, mai ales în a doua parte a intervalului, în sud-vest. Dimineața, izolat se va semnala ceață.

Va fi foarte cald și în Capitală, cu maxime ce vor oscila între 32 și 34 de grade Celsius. Minima va fi de 15 - 17 grade Celsius, au mai informat specialiștii meteo.