Cod roșu de ploi și inundații în sud-estul țării. Școlile din Constanța, închise din cauza vremii extreme

Județele Constanța, Călărași și Ialomița se află sub avertizare Cod roșu de ploi abundente, cantitățile de apă urmând să atingă 110–120 l/mp în aceste zone, potrivit ANM. Totodată, în județul Constanța a fost emis Cod roșu de inundații, iar alte zone din țară sunt vizate de Cod portocaliu și Cod galben. Din cauza prognozei meteo nefavorabile, autoritățile din Constanța au decis închiderea școlilor.

Conform ANM, în cele trei județe aflate sub Cod roșu vor cădea ploi abundente, însoțite local de descărcări electrice. Avertizarea este valabilă de marți, ora 21.00, până miercuri, ora 23.00.

În paralel, o avertizare Cod portocaliu vizează județele Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. În aceste regiuni sunt așteptate cantități de apă între 60 și 90 l/mp, iar izolat pot depăși 100 l/mp.

Tot în intervalul menționat, este valabilă și o avertizare Cod galben pentru centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali, unde se vor acumula 25–50 l/mp. Vântul va sufla cu 50–70 km/h în sud-est, iar la peste 1700 m altitudine vor fi ninsori viscolite și un strat nou de zăpadă de până la 30 cm.

Până marți seara, ora 21.00, este în vigoare o altă atenționare Cod galben de ploi importante cantitativ în Dobrogea, sudul Moldovei și Muntenia. Vântul va avea intensificări temporare, mai ales în Vrancea, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași și pe litoral.

Meteorologii au emis și o informare generală valabilă până joi, la ora 10.00, pentru întreaga țară, privind ploi abundente, vânt puternic, ninsori la munte și temperaturi scăzute.

Hidrologii au emis o avertizare Cod roșu de inundații pentru râurile din județul Constanța, valabilă de marți, ora 21.00, până miercuri, ora 24.00.

În același interval, o avertizare Cod portocaliu este în vigoare pentru râurile din bazinele hidrografice Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Siret, Prut și pentru râurile din județul Tulcea.

De asemenea, sunt active și avertizări Cod galben pe râuri din județele Olt, Dolj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Galați, Vaslui, Bacău, Neamț, Covasna și Harghita, valabile până joi, la ora 12.00.