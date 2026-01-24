De la ger la ploaie. Sfârșit de ianuarie cu temperaturi neașteptate

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat sâmbătă că țara traversează „epoca extremelor meteorologice”, iar începând de duminică temperaturile vor crește aproape peste tot. În perioada 26 ianuarie – 2 februarie se estimează precipitații, predominant ploi, cu cantități posibil excedentare, mai ales în sudul țării, iar după 9 februarie temperaturile ar putea scădea, nefiind excluse ninsorile.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat la Digi 24, că țara traversează „epoca extremelor meteorologice”, după o perioadă cu temperaturi coborâte și ger noaptea și dimineața în primele două decade ale lunii ianuarie. Până la finalul lunii, se așteaptă temperaturi peste normal pentru această perioadă.

Astăzi, probabilitatea de temperaturi ridicate este semnificativă, fiind estimate 11–12 grade Celsius în Dealurile de Vest, în timp ce în Capitală valorile vor fi de 2–3 grade Celsius.

Răcirea se resimte în continuare în sud-est și est, din cauza masei de aer rece care predomină în zonă. Începând de mâine, temperaturile vor crește ușor în aproape toată țara, fiind estimate 13–14 grade în vest și maxime în jur de 10–11 grade în Capitală la începutul săptămânii viitoare.

Odată cu încălzirea, vor apărea precipitații preponderent sub formă de ploaie. Estimările pe termen lung pentru perioada 26 ianuarie – 23 februarie arată cantități excedentare de precipitații în mare parte a țării, mai ales în sud, și valori medii mai ridicate cu 5–6 grade în jumătatea de est.

Directorul ANM a precizat că minimele vor fi negative în continuare, cu valori de până la -5 grade Celsius în nordul Moldovei sau în depresiuni din estul Transilvaniei și în jurul a 0 grade Celsius în Capitală. Pe măsură ce masa de aer cald va predomina, temperaturile vor urca treptat spre 3–4 grade Celsius.

Estimările pentru perioada 26 ianuarie – 23 februarie arată o săptămână mai caldă în intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, cu abateri termice de 4–5 grade Celsius și cantități excedentare de precipitații, mai ales în sud. După 9 februarie, valorile se vor apropia de normalul termic pentru a doua și a treia decadă a lunii februarie, fără a fi excluse ninsorile.