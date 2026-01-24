Februarie sub semnul vortexului polar. Ce temperaturi și precipitații ne așteaptă

Meteorologii avertizează asupra unei modificări majore a vortexului polar, în contextul unui eveniment de încălzire stratosferică ce ar putea avea loc la începutul lunii februarie. În următoarele zile, un nucleu destabilizat al vortexului polar va favoriza pătrunderea aerului arctic în America de Nord, însă prognozele recente indică posibilitatea unei colapsări complete a acestuia, cu impact extins asupra vremii din emisfera nordică, potrivit severe-weather.eu.

Datele provenite din modele de prognoză de înaltă rezoluție indică o destrămare a circulației polare, fenomen care ar putea genera o eliberare prelungită de aer rece atât în America de Nord, cât și în Europa, pe parcursul lunii februarie.

Vortexul polar are rolul de a menține aerul foarte rece în regiunile polare. Atunci când structura sa este perturbată sau se prăbușește, masele de aer rece pot avansa spre latitudini medii, favorizând apariția unor episoade de iarnă severă în zone care, în mod normal, nu sunt afectate de astfel de condiții extreme.

În prezent, specialiștii urmăresc atât perturbarea stratosferică deja în curs, cât și eliberarea de aer rece către Statele Unite. În același timp, este monitorizată evoluția unui posibil eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW), care ar putea redesena tiparele meteorologice din America de Nord și Europa pe parcursul întregii luni februarie și chiar până la începutul primăverii.

Pentru România, Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în următoarele săptămâni, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit. După perioadele cu ger accentuat și ninsori consistente, valorile termice sunt prognozate să crească treptat.

În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, temperaturile se vor menține peste mediile specifice perioadei, cu abateri pozitive mai pronunțate în sud-estul țării. Precipitațiile vor fi mai abundente decât de obicei, în special în regiunile sudice și în Carpații Meridionali.

Între 2 și 9 februarie, valorile termice vor rămâne peste normal în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor depăși mediile climatologice în sud și est, iar în celelalte zone se vor situa în jurul valorilor obișnuite. În perioada 9 – 16 februarie, temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât în mod normal la nivel național. Precipitațiile vor fi, în general, ușor excedentare, cu un accent mai pronunțat în sud-vestul țării.

Săptămâna 16 – 23 februarie este prognozată să aducă temperaturi ușor peste normal pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi, în mare parte, apropiate de mediile multianuale, cu posibile creșteri izolate în regiunile sud-vestice.

În weekend, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit. Sâmbătă, cerul va fi mai mult noros în regiunile extracarpatice și în zonele joase din centrul țării, unde se vor semnala ceață și nebulozitate joasă persistentă. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros.

Precipitațiile vor fi slabe și izolate, sub formă de burniță sau fulguială în sud și est și ploi slabe în nord-vest. Pe timpul nopții, sunt prognozate ploi locale în vest și pe arii restrânse în restul țării, iar la munte se vor semnala precipitații mixte. Vor fi condiții de polei, în special noaptea, în centru, nord-est și izolat în alte zone.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și la altitudini mari în Carpații Meridionali, unde rafalele vor atinge viteze de 40–60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și 11 grade, iar minimele între -6 și 6 grade.

În București, cerul va rămâne noros, cu perioade de ceață și posibilitate de burniță sau ploaie slabă pe timpul nopții. Valorile termice vor fi apropiate de mediile specifice perioadei, cu maxime de 2–3 grade și minime în jurul valorii de 0 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.