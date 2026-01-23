Vremea Breaking news

Vești excelente de la ANM pentru februarie. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Sursa foto: Pixabay
În următoarele săptămâni, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). După zilele cu ger năprasnic și ninsori abundente, temperaturile ar urma să crească treptat.

Cum va fi vremea la finalul lunii ianuarie

În prima săptămână, 26 ianuarie – 2 februarie, temperaturile se vor menține peste media specifică perioadei, cu un plus mai accentuat în sud-estul țării. Precipitațiile vor fi mai abundente decât de obicei, mai ales în regiunile sudice și în zona Carpaților Meridionali.

În intervalul 2 – 9 februarie, valorile termice vor rămâne peste normal, în toate regiunile. Cantitățile de ploaie vor depăși media obișnuită în sud și est, iar în restul țării se vor apropia de normal.

Temperaturi ridicate de Ziua Îndrăgostiților

Între 9 și 16 februarie, temperatura medie va fi ușor mai ridicată decât în mod normal la nivel național. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în majoritatea regiunilor, cu un accent în sud-vest.

Săptămâna 16 – 23 februarie va aduce temperaturi ușor peste normal pe întreg teritoriul țării. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de media obișnuită, cu ușoare creșteri în regiunile sud-vestice.

Sursa foto: Pixabay

Vremea va fi mai caldă în acest weekend

Sâmbătă, vremea va fi închisă în regiunile extracarpatice și în zonele joase din centrul țării, cu ceață și nebulozitate joasă persistentă, iar în restul teritoriului cerul va fi temporar noros. Precipitațiile vor fi slabe și izolate pe parcursul zilei, sub formă de burniță sau fulguială în sud și est, și ploi slabe în nord-vest. Noaptea vor fi ploi locale în vest și pe arii restrânse în restul țării, iar la munte se vor semnala precipitații mixte. Vor exista depuneri de polei, mai ales noaptea, în centru, nord-est și izolat în alte zone.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și la altitudini mari în Carpații Meridionali, cu viteze între 40 și 60 km/h. Temperaturile se vor situa peste normal în vest, nord-vest, parțial în centru și la munte, cu maxime între -2 și 11 grade, iar minime între -6 și 6 grade.

În București, cerul va rămâne noros, cu perioade de ceață și posibilitate de burniță sau ploaie slabă pe timpul nopții. Valorile termice vor fi apropiate de mediile specifice perioadei, cu maxime de 2–3 grade și minime în jurul valorii de 0 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.

