Cod portocaliu de vreme severă. Precipitații abundente și viscol în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de vreme severă, valabil de luni, 26 ianuarie, ora 10:00, până marți, 27 ianuarie, ora 20:00, pentru zonele de deal și de munte din Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Fenomenele vizate includ cantități importante de precipitații, lapoviță, ninsoare și intensificări puternice ale vântului.

Avertizarea vizează precipitații abundente, lapoviță, ninsoare și intensificări puternice ale vântului, care pot crea condiții dificile pentru circulația rutieră și pentru activitățile în aer liber.

Meteorologii au anunțat că în intervalul menționat, cantitățile de apă acumulate din precipitații și topirea zăpezilor pot ajunge la 60–80 de litri pe metru pătrat. La altitudini mai mari de 1.700 de metri, ninsorile vor fi persistente, stratul de zăpadă urmând să atingă 30–40 de centimetri.

În același timp, rafalele de vânt vor depăși 100 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea sub 50 de metri, ceea ce poate afecta grav traficul și siguranța în zonele montane.

Pentru aceeași perioadă, ANM a emis și un cod galben pentru alte județe. În sudul Banatului, nordul Olteniei și Munteniei, precum și în regiunile montane din Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea, se așteaptă precipitații însemnate cantitativ, sub formă de ploaie sau mixte, favorizând topirea zăpezilor și acumularea apei în râurile mici.

În aceste zone, cantitățile de apă vor fi de 30–40 l/mp, izolat peste 50 l/mp, ceea ce poate provoca scurgeri de suprafață și alunecări de teren în zonele instabile.

În restul țării, precipitațiile vor fi mai reduse, dar vor apărea temporar ploi, lapoviță sau ninsoare. Vântul va avea intensificări de 40–45 km/h, provocând senzația de frig accentuat și dificultăți pentru traficul auto sau pietonal. Meteorologii recomandă ca șoferii să adapteze viteza și să evite deplasările în condiții de vizibilitate redusă sau pe drumuri acoperite de zăpadă sau polei.

Meteorologii au transmis că este esențial ca populația să respecte avertismentele meteorologice și să evite activitățile în aer liber în zonele expuse. Persoanele care locuiesc sau călătoresc în zonele de munte și deal trebuie să fie pregătite cu echipament adecvat, iar șoferii să utilizeze anvelope de iarnă și să aibă la îndemână materiale de deszăpezire sau lanțuri pentru roți.

În același timp, autoritățile locale sunt sfătuite să monitorizeze starea drumurilor și să intervină rapid pentru degajarea zăpezii, prevenirea blocajelor și asigurarea accesului ambulanțelor și utilajelor de intervenție.