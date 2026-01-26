Vremea

Cod portocaliu de vreme severă. Precipitații abundente și viscol în mai multe județe

Comentează știrea
Cod portocaliu de vreme severă. Precipitații abundente și viscol în mai multe județeViscol. Sursa foto: Foto 12961964 © Paul Hakimata | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de vreme severă, valabil de luni, 26 ianuarie, ora 10:00, până marți, 27 ianuarie, ora 20:00, pentru zonele de deal și de munte din Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Fenomenele vizate includ cantități importante de precipitații, lapoviță, ninsoare și intensificări puternice ale vântului.

Cod portocaliu de vreme severă

Avertizarea vizează precipitații abundente, lapoviță, ninsoare și intensificări puternice ale vântului, care pot crea condiții dificile pentru circulația rutieră și pentru activitățile în aer liber.

Meteorologii au anunțat că în intervalul menționat, cantitățile de apă acumulate din precipitații și topirea zăpezilor pot ajunge la 60–80 de litri pe metru pătrat. La altitudini mai mari de 1.700 de metri, ninsorile vor fi persistente, stratul de zăpadă urmând să atingă 30–40 de centimetri.

Cod portocaliu.

Cod portocaliu. Sursa foto ANM

În același timp, rafalele de vânt vor depăși 100 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea sub 50 de metri, ceea ce poate afecta grav traficul și siguranța în zonele montane.

Frauda bancară: Marian Lupu și Emma Tăbîrță, aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul lui Plahotniuc
Frauda bancară: Marian Lupu și Emma Tăbîrță, aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul lui Plahotniuc
Haos la Australian Open. Multe meciuri au fost anulate
Haos la Australian Open. Multe meciuri au fost anulate

Cod galben pentru alte județe

Pentru aceeași perioadă, ANM a emis și un cod galben pentru alte județe. În sudul Banatului, nordul Olteniei și Munteniei, precum și în regiunile montane din Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea, se așteaptă precipitații însemnate cantitativ, sub formă de ploaie sau mixte, favorizând topirea zăpezilor și acumularea apei în râurile mici.

Ninsoare

Ninsoare. Sursa foto: Pixabay

În aceste zone, cantitățile de apă vor fi de 30–40 l/mp, izolat peste 50 l/mp, ceea ce poate provoca scurgeri de suprafață și alunecări de teren în zonele instabile.

Vânt puternic în mai multe zone ale țării

În restul țării, precipitațiile vor fi mai reduse, dar vor apărea temporar ploi, lapoviță sau ninsoare. Vântul va avea intensificări de 40–45 km/h, provocând senzația de frig accentuat și dificultăți pentru traficul auto sau pietonal. Meteorologii recomandă ca șoferii să adapteze viteza și să evite deplasările în condiții de vizibilitate redusă sau pe drumuri acoperite de zăpadă sau polei.

Meteorologii au transmis că este esențial ca populația să respecte avertismentele meteorologice și să evite activitățile în aer liber în zonele expuse. Persoanele care locuiesc sau călătoresc în zonele de munte și deal trebuie să fie pregătite cu echipament adecvat, iar șoferii să utilizeze anvelope de iarnă și să aibă la îndemână materiale de deszăpezire sau lanțuri pentru roți.

În același timp, autoritățile locale sunt sfătuite să monitorizeze starea drumurilor și să intervină rapid pentru degajarea zăpezii, prevenirea blocajelor și asigurarea accesului ambulanțelor și utilajelor de intervenție.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:42 - Frauda bancară: Marian Lupu și Emma Tăbîrță, aduși silit în instanță pentru a depune mărturii în dosarul lui Plahotniuc
16:35 - Haos la Australian Open. Multe meciuri au fost anulate
16:30 - Jennifer Aniston, mărturisiri dureroase despre relația cu mama sa
16:24 - Trupele lui Putin, presiuni tot mai mari asupra porturilor ucrainene. Navele, direcționate către România și Bulgaria
16:19 - Exclusiv. SUA, Iranul și noul echilibru regional. Adrian Severin: Orientul Mijlociu nu este un teatru al drepturilor ...
16:13 - Hotel asediat în Minneapolis. Ferestre sparte, graffiti și gaze lacrimogene, după un protest anti-ICE

HAI România!

Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥

Proiecte speciale