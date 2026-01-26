Europa, amenințată de un ciclon puternic. Urmează un nou val de ninsori abundente

Un ciclon puternic va lovi Europa la începutul lunii februarie, aducând ninsori și rafale puternice de vânt. Fenomenul, așteptat în noaptea de joi spre vineri, se caracterizează prin scăderi rapide ale presiunii atmosferice. Meteorologii de la AccuWeather spun că acest ciclon va împiedica pătrunderea aerului extrem de rece din Siberia spre vestul continentului, dar nu va opri complet apariția fenomenelor de iarnă.

Uraganul generat de ciclon va afecta în special Anglia și Franța, unde sunt așteptate rafale puternice și furtuni. Germania va fi ferită de impactul direct, ciclonul oprindu-se în Canalul Mânecii, însă influența sa asupra circulației aerului la nivel continental va fi semnificativă.

Aerul rece din Groenlanda va pătrunde pe partea posterioară a sistemului, aducând ninsori în sudul Europei și ulterior în Germania, deși cantitatea exactă de zăpadă rămâne incertă.

Meteorologii urmăresc și efectele unei Încălziri Stratosferice Bruste, care ar putea slăbi sau fragmenta Vortexul Polar.

Dacă acest scenariu se confirmă, Europa Centrală și de Est ar putea fi lovite de valuri de aer rece în a doua jumătate a lunii februarie.

În România, temperaturile vor rămâne peste medie la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lui februarie, în timp ce nordul și nord-vestul continentului vor fi mai expuse frigului.

Vremea va fi în general închisă pe 26 ianuarie, iar temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temporar vor fi ploi în toate zonele țării, iar la munte se vor semnala precipitații mixte.

Cantitățile de apă vor fi mai ridicate în sudul Banatului, nordul Olteniei și Muntenia, precum și în Carpații Meridionali, Occidentali și de Curbură, unde ploile vor favoriza topirea stratului de zăpadă. În aceste regiuni se pot acumula între 20 și 35 l/mp, iar local, valorile pot depăși 40 l/mp. La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, stratul de zăpadă depus urmând să atingă 20–30 de centimetri.

Vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale de 70–90 km/h la munte, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri. În restul țării, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de 30–50 km/h în sud-vest, sud-est și în zonele centrale. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 13 grade, iar minimele între 0 și 5 grade, iar dimineața vor fi zone cu ceață.

În București, cerul va fi noros, iar ploile vor fi moderate, cu acumulări de 10–20 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 35–40 km/h, iar temperaturile se vor încadra între 3 și 12 grade.

Meteorologii au emis un Cod galben de ploi valabil de luni, ora 8.00, până marți dimineața, ora 10.00, vizând sudul Banatului, nordul Olteniei, Muntenia și zonele montane, unde precipitațiile vor fi însemnate, iar vântul va fi puternic, viscolind ninsoarea. Chiar și după expirarea codului, până marți seara, se vor mai înregistra ploi și intensificări de vânt de până la 40–45 km/h în mai multe regiuni, însă Bucureștiul nu va fi afectat de avertizări speciale în acest interval.