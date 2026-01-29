Vremea

Șefa ANM a anunțat până când ține gerul. Primăvara se lasă așteptată

Vremea. Sursa foto: Pixabay
La final de săptămână, vremea se răcește semnificativ în toată țara, iar temperaturile vor coborî din nou până la -15 grade Celsius. Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că episodul de ger se va încheia pe 4 februarie.

Vreme geroasă în weekend. Temperaturi sub pragul înghețului în Moldova

În următoarele zile, maximele temperaturilor vor fi în scădere semnificativă, iar în Moldova și în nordul regiunii acestea vor ajunge până la -10 grade la finalul săptămânii. De asemenea, diminețile se anunță foarte reci, cu valori de până la -1 grad.

În depresiuni, temperaturile vor coborî până la -15 grade, cel puțin până pe 4 februarie. Meteorologii anunță că vor fi și ninsori în această perioadă.

„Maximele vor fi în coborâre semnificativă. În Moldova și în nordul Moldovei vor coborî până la -10 grade la finalul săptămânii. De asemenea, diminețile vor fi foarte reci de -1 un grad. (…) În depresiuni vor fi temperaturi de -15 grade cel puțin până pe 4 februarie. Ne așteptăm și la ninsori”, a spus șefa ANM la Digi24.

Cea mai bună țară pentru pensionari. Costuri reduse și climă blândă
Exclusiv. România agricolă: între potențial și dependență. Miliarde pierdute prin importuri

Luni și marți, gerul va continua în primele ore ale zilei, iar de miercuri se va înregistra o încălzire treptată a vremii.

Sursa foto: Freepik

Precipitații abundente în sud și est

Până pen9 februarie, precipitațiile vor fi mai frecvente în sud și est, în timp ce restul zonelor vor înregistra valori apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă.

Tendința de temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru sezon se va menține între 9 și 16 februarie. În această perioadă, precipitațiile vor crește în majoritatea regiunilor, cu un surplus mai pronunțat în sud-vest.

Vremea se încălzește în a doua parte a lunii februarie

În ultima parte a lunii, între 16 și 23 februarie, temperaturile vor continua să fie peste medie în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal, cu mici depășiri în regiunile sud-vestice.

