Vremea se schimbă radical la final de ianuarie, temperaturi de - 20 de grade în România

Un episod de iarnă severă va afecta România la finalul acestei săptămâni. Meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii sâmbătă și duminică, cu lapoviță și ninsori în numeroase regiuni, intensificări ale vântului și temperaturi care vor coborî local până la minus 20 de grade. Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie indică instalarea unui regim de vreme deosebit de rece, mai ales în estul și sud-estul țării.

Potrivit prognozei ANM, sâmbătă, 31 ianuarie,vremea va deveni deosebit de rece, în special pe timpul nopții. Gerul va fi prezent local în Moldova și izolat în estul Transilvaniei și în Dobrogea. În aceste zone, temperaturile vor coborî sub pragul înghețului pe arii extinse, iar senzația de frig va fi amplificată de vânt.

Cerul va fi mai mult noros la nivel național. Temporar, vor apărea precipitații slabe, sub formă de ninsoare la munte și în nordul Moldovei. În Banat și Crișana vor predomina ploile, în timp ce în Transilvania, Oltenia și Muntenia se vor semnala precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în regiunile estice și sudice, unde rafalele vor atinge viteze de 40 până la 60 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între minus 10 grade în nordul Moldovei și 7 grade în sudul Banatului. Minimele nocturne vor fi cuprinse, în general, între minus 14 și 0 grade. Pe arii restrânse, se va forma ceață, iar condițiile vor favoriza apariția poleiului.

Și în Capitală, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată. Ninsoarea a cuprins capitala, iar vântul va sufla slab și moderat. Se va intensifica pe timpul nopții, când rafalele vor atinge viteze de 30–40 km/h.

Temperatura maximă din București se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar minima va coborî până la minus 6, minus 5 grade. Vântul va contribui la accentuarea senzației de frig, mai ales în orele nocturne.

Duminică, 1 februarie, regimul de vreme rece se va menține și chiar se va accentua în anumite regiuni. Meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de rece îndeosebi în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger în Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei și local în Muntenia, iar în jumătatea nordică a Moldovei temperaturile negative se vor menține chiar și pe parcursul zilei.

Cerul va fi variabil în estul țării și mai mult noros în restul teritoriului. Temporar, se vor semnala precipitații slabe. Ziua, pe arii restrânse, va ninge în sud-vest și în zona montană aferentă, iar în vest vor apărea precipitații mixte. Pe timpul nopții, ninsorile vor deveni locale în vest și sud.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în jumătatea sud-estică a țării și în sudul Banatului. Rafalele vor ajunge la 40–60 km/h și vor viscoli temporar ninsoarea, accentuând disconfortul termic.

Temperaturile maxime ale zilei de duminică se vor încadra între minus 14 și 6 grade. Minimele nocturne vor coborî, în general, între minus 20 și 0 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață asociată cu depunere de chiciură.

În Capitală, răcirea vremii va continua și duminică. Temperatura maximă nu va depăși minus 2, minus 1 grad. Cerul va fi temporar noros, iar pe timpul nopții sunt posibile ninsori slabe.

Vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale de până la 40–50 km/h, ceea ce va amplifica senzația de frig resimțită. Temperatura minimă va coborî în jurul valorii de minus 9 grade.

Meteorologii avertizează că acest episod de vreme rece va aduce condiții specifice iernii severe în mai multe regiuni ale țării. Gerul, ninsorile și vântul puternic vor crea disconfort termic ridicat, iar șoferii și pietonii trebuie să fie atenți la polei, ceață și viscol temporar. Autoritățile recomandă prudență în deplasări și adaptarea activităților la condițiile meteo dificile anunțate pentru acest sfârșit de săptămână.