Un avion de luptă militar s-a prăbușit în Iran în timpul unui zbor de antrenament

Un avion de vânătoare aparținând forțelor aeriene iraniene s-a prăbușit joi seară în Hamedan, în timpul unei misiuni de antrenament nocturn. Incidentul s-a soldat cu moartea unuia dintre cei doi piloți aflați la bord. Informația a fost difuzată de televiziunea de stat IRIB și preluată de publicația Asia One.

Potrivit relatărilor transmise de IRIB, aeronava implicată în accident era un „Nahaja cu două locuri”. Avionul „s-a prăbuşit în timp ce efectua o misiune de antrenament nocturn în provincia Hamedan”, conform aceleiași surse.

Evenimentul a avut loc joi seară, iar autoritățile nu au comunicat imediat alte date tehnice privind circumstanțele producerii accidentului.

Televiziunea iraniană a precizat că la bordul aeronavei se aflau doi piloți. „Unul dintre piloţii avionului a fost ucis, iar celălalt pilot este teafăr şi nevătămat”, a anunțat postul public.

Nu au fost oferite informații suplimentare despre identitatea victimelor sau despre eventuale pagube materiale la sol.

Datele comunicate indică faptul că zborul făcea parte dintr-un program de instruire. Misiunile de antrenament nocturn sunt utilizate de forțele aeriene pentru menținerea capacității operaționale și pentru pregătirea echipajelor în condiții de vizibilitate redusă.

IRIB a menționat explicit că aeronava „efectua o misiune de antrenament nocturn”, fără a detalia natura exercițiului.

Provincia Hamedan, situată în vestul Iranului, găzduiește facilități militare și este cunoscută ca zonă de desfășurare a unor activități aeriene. Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă accidentul s-a produs în apropierea unei baze aeriene sau într-o altă zonă.

Conform informațiilor difuzate de televiziunea de stat, „cauza accidentului face în prezent obiectul unei anchete”. Nu au fost indicate ipoteze preliminare privind posibile defecțiuni tehnice, condiții meteorologice sau erori umane.

Investigațiile de acest tip sunt standard în cazul incidentelor aeronautice militare și presupun evaluări tehnice, analizarea înregistrărilor de zbor și examinarea epavei.