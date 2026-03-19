Democrații din SUA se opun deportării migranților ce comit fraude cu beneficiile sociale

Camera Reprezentanților din Congresul Statelor Unite a aprobat miercuri un proiect de lege care vizează sancționarea imigranților fără cetățenie implicați în fraude legate de beneficii sociale, potrivit Fox News.

Inițiativa legislativă, susținută de Republicani, a generat dezbateri aprinse și opoziție semnificativă din partea Democraților.

Proiectul de lege, intitulat „Deporting Fraudsters Act”, a fost adoptat cu 231 de voturi pentru și 186 împotrivă. Măsura a fost inițiată de congresmanul David Taylor și propune modificarea Legii imigrației și naționalității pentru a include explicit frauda drept motiv de deportare.

Susținătorii republicani afirmă că inițiativa este necesară pentru a preveni utilizarea abuzivă a fondurilor publice de către persoane fără cetățenie americană. În cadrul dezbaterilor, congresmanul Tom McClintock a declarat: „Dacă recunoști sau ești condamnat pentru obținerea frauduloasă de beneficii publice, pleci cu următorul avion și nu te mai poți întoarce niciodată”.

Potrivit inițiatorilor, legea ar elimina accesul la protecții legale sau beneficii de imigrare pentru persoanele implicate în astfel de fraude.

Majoritatea democraților s-au opus proiectului, argumentând că legislația existentă permite deja deportarea persoanelor fără cetățenie condamnate pentru fraudă.

Congresmanul Jamie Raskin a criticat inițiativa în timpul dezbaterilor, afirmând: „Încă o săptămână, încă un proiect de lege redundant și complet inutil privind infracțiunile legate de imigrație”.

De asemenea, democrații au susținut că proiectul ar putea afecta drepturile procedurale ale imigranților legali. Raskin a mai declarat:

„Prin eliminarea cerinței unei condamnări, această legislație ar oferi o cale de evitare a răspunderii penale pentru imigranții care comit fraude, prin deportarea lor înainte ca victimele să aibă parte de un proces”.

În replică, republicanii au afirmat că textul proiectului nu împiedică urmărirea penală a persoanelor suspectate de fraudă înainte de deportare.

Proiectul de lege se confruntă cu obstacole majore în Senatul Statelor Unite, unde este necesar un prag de 60 de voturi pentru a avansa. Opoziția majoritară a democraților face improbabilă adoptarea acestuia în forma actuală.

Dezbaterea legislativă vine în contextul unei atenții sporite acordate de republicani cazurilor de fraudă în programele sociale. În decembrie, Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a deschis o investigație privind presupuse fraude de amploare în statul Minnesota.

Procurorii federali susțin că până la 9 miliarde de dolari din fonduri publice ar fi fost deturnate prin diverse scheme, fiind inculpate aproape 100 de persoane.

Republicanii au invocat și investigații jurnalistice independente privind presupuse fraude în centre de îngrijire a copiilor din Minnesota și California. Congresmana Claudia Tenney a declarat:

„Am văzut deja de ce este nevoie de acțiune. Jurnalistul independent Nick Shirley a contribuit la expunerea unei scheme masive de fraudă, arătând cât de organizate și extinse pot deveni aceste practici atunci când supravegherea eșuează”.

Inițiativa legislativă reflectă tensiunile politice continue din jurul politicilor de imigrație și al utilizării fondurilor publice în Statele Unite.