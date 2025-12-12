Vanghelie nu mai are bani pentru facturile la lumină. Judecătorii îl pot lăsa pe întuneric

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, se confruntă cu noi probleme juridice, la scurt timp după ce a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul de corupție în care era acuzat de luare de mită. De această dată, Vanghelie a fost acționat în judecată de un furnizor de energie electrică pentru neachitarea unor facturi.

Fostul primar Marian Vanghelie se confruntă cu o nouă problemă în instanță, după ce compania care îi furnizează energie electrică a depus o acțiune împotriva sa, invocând neplata mai multor facturi emise în ultimele luni. Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 din București.

Instanța a stabilit ca primul termen de judecată să aibă loc pe 17 februarie 2026, dată la care vor fi analizate probele depuse la dosar și vor fi solicitate explicații din partea lui Marian Vanghelie, potrivit informațiilor transmise de România TV.

Cu o zi înainte, președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, a explicat public motivele care au stat la baza achitării lui Marian Vanghelie, în contextul criticilor aduse instanței.

„Curtea de Apel București a amânat procesul lui Marian Vanghelie pentru data de 7 februarie 2025, în condițiile în care DNA a avertizat încă din vară că ultima șansă ca dosarul să nu se prescrie este 17 decembrie 2024”, conform infromațiilor oferite de instituție.

Liana Nicoleta Arsenie a respins acuzațiile de favorizare și a cerut verificări oficiale, afirmând că în spațiul public circulă informații eronate.

„Cerem în mod public tuturor organismelor abilitate din justiție să procedeze la verificarea acuzațiilor formulate. Am învățat cu toții, judecători și procurori, că justiția se realizează prin Înalta Curte. Nicio altă entitate nu se poate erija în judecător și nu poate stabili cine e de bună credință sau nu. Am învățat că legea nu poate fi discutată în stradă pentru preluare puterii”, a declarat aceasta într-o conferință de presă.

Ea a susținut că „cea mai gravă acuzație o reprezintă mutarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a completelor” și a prezentat o cronologie a parcursului dosarului lui Marian Vanghelie prin instanțe.

În final, șefa Curții de Apel București a subliniat că responsabilitatea pentru prescrierea faptelor nu aparține instanței.

„A culpabiliza conducerea CAB prin așa-zisă manevre de favorizare a unui inculpat în 2021, în condițiile în care fapta cea mai grea din dosar era deja prescrisă din 2017 este fapta care arată caracterul celor care vor să asmută oamenii contra justiției. Prescrierea faptei a fost consecința lipsei de acțiune a factorului legislativ”, a mai spus Liana Nicoleta Arsenie.