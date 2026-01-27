11 orașe europene pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în vacanța din 2026

Turiștii sunt sfătuiți să ocolească 11 orașe europene în vacanțele din 2026, potrivit unei analize care arată că aceste destinații se confruntă cu un nivel extrem de ridicat de aglomerație. Experții de la Holidu, citați de publicația Express, avertizează că numărul foarte mare de vizitatori raportat la populația locală transformă experiența de vacanță într-una dificilă atât pentru turiști, cât și pentru rezidenți.

Experții au analizat orașele europene unde numărul vizitatorilor îl depășește cu mult pe cel al localnicilor. Studiul a identificat 11 orașe care au cel puțin nouă turiști pentru fiecare rezident, ceea ce le plasează în categoria celor mai aglomerate destinații turistice din Europa.

Analiza s-a bazat pe date furnizate de Euromonitor International, un furnizor de studii de piață. În total, au fost evaluate 36 de orașe europene considerate „sufocate de turiști”, însă primele 11 ies în evidență printr-un număr uriaș de vizitatori.

Cel mai aglomerat oraș turistic din Europa este Dubrovnik. Destinația croată atrage anual un număr foarte mare de turiști datorită patrimoniului istoric, peisajelor de pe litoral și notorietății câștigate prin serialul Urzeala Tronurilor. Afluxul masiv de vizitatori a generat nemulțumiri în rândul localnicilor, iar autoritățile au introdus măsuri pentru limitarea impactului, inclusiv reguli mai stricte pentru navele de croazieră.

Datele arată că Dubrovnik primește 27,42 turiști pentru fiecare rezident. Pe locul al doilea se află Rodos, unde vechiul oraș atrage 26,33 vizitatori per locuitor. Urmează Veneția, cu peste 21 de turiști la un rezident, și Heraklion, cu 18,43 turiști pentru fiecare localnic.

Conform studiului, cele mai aglomerate 11 orașe turistice din Europa sunt Dubrovnik, Rodos, Veneția, Heraklion, Florența, Reykjavik, Amsterdam, Lisabona, Porto, Dublin și Atena.

Și alte metropole europene se confruntă cu turismul excesiv, însă la un nivel mai scăzut decât orașele din top 11. De exemplu, Paris are 7,41 vizitatori la un rezident, în timp ce Londra înregistrează doar 2,49 turiști pentru fiecare locuitor, potrivit aceleiași analize.

Supraaglomerarea turistică a devenit un subiect intens dezbătut în ultimii ani, mai ales în Spania, unde localnicii au organizat proteste față de numărul mare de vizitatori. Demonstrații au avut loc în destinații populare precum Barcelona, Tenerife și Lanzarote.

Unele orașe europene au început deja să ia măsuri pentru a reduce presiunea turistică. La Roma, autoritățile au introdus o taxă pentru vizitarea celebrei Fântâni Trevi, iar în Barcelona au fost înăsprite regulile privind închirierea locuințelor în regim turistic, în încercarea de a limita efectele turismului excesiv asupra comunităților locale.