Când va fi gata sezonul 2 din House of the Dragon. Producătorii au făcut anunțul

Regizorii și producătorii au venit cu o veste bună pentru fanii serialului House of the Dragon/Casa Dragonului, producție HBO Original. Filmările pentru cel de-al doilea sezon au început în Marea Britanie, la studiourile Leavesden. Serialul este bazat pe romanul „Foc și sânge”/„Fire & Blood”, al lui George R.R. Martin, iar acțiunea lui se desfășoară cu 200 de ani înainte de evenimentele din Urzeala Tronurilor/Game of Thrones.

„Casa Dragonului revine. Suntem încântați să ne reîncepem filmările alături de colegi care fac deja parte din familia originală, dar și membri noi ai echipei, atât în fața, cât și în spatele camerei. Toate personajele voastre favorite vor reîncepe să facă planuri conspiraționale la mese de consiliu, vor porni în marș cu armatele și-și vor aduce dragonii la luptă. Suntem nerăbdători să vă arătăm tot ce pregătim”, a declarat Ryan Condal, unul dintre creatorii serialului, care ocupă și funcțiile de Showrunner și producător executiv.

Producătorii au anunțat și cine sunt actorii care vor juca în sezonul 2 al serialului: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, and Rhys Ifans. Revin și Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall și Matthew Needham.

Schimbările sezonului 2 din House of the Dragon

Aceștia au mai declarat că vor renunța la salturile în timp și că serialul va fi mai ușor de urmărit. Showrunner-ul serialului, Ryan Condal, a explicat cum va arăta sezonul 2.

„Ca răsplată pentru minunatul nostru public, pentru faptul că ne-a urmărit de-a lungul tuturor salturilor în timp și a schimbărilor în rol, anunțăm că acestea s-au încheiat”, declara Condal după finalul sezonului 1. „De aici înainte, vom spune povestea în timp real. Fiecare actor își va juca personajul până la final. Nu mai redistribuim pe nimeni. Nu mai facem salturi în timp. Suntem acum în Dansul Dragonilor, și vom spune povestea asta până la capăt”, potrivit RTV.