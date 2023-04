Irina Margareta Nistor, comentarii la adresa actorilor din serialul „Clanul”. Cum a reacționat regizorul Anghel Damian

Irina Margareta Nistor a comentat prestația actorilor din serialul „Clanul” difuzat la ProTV. Criticul de film a mărturisit că a avut o nedumerire în legătură cu modul în care s-a desfășurat castingul pentru această producție. Traducătoarea a reușit să îl enerveze pe regizorul Anghel Damian când a spus că actorii seamănă destul de mult între ei. Mai mult decât atât, Margareta Nistor a dezvăluit că între ea și iubitul lui Theo Rose au existat anumite divergențe în trecut.

Criticul de film a spus că părerea ei despre serialul amintit este una asumată. Mai în glumă, mai în serios, Margareta Nistor a întrebat dacă are parte de protecție în cazul în care regizorul se va supăra din cauza spuselor ei. „Am bodyguarzi? Că ăsta e rău, mă bate la sfârșit. Am avut și o… altercație verbală, dar a trecut… Am avut și divergențe. Păi ar fi cam plicticos să nu avem”, a spus traducătoarea.

Criticul de film a mai adăugat că a aflat de la o persoană care lucrează la postul de televiziune ProTV că unul dintre actorii serialului amintit va prezenta Gala Oscarurilor. Irina Margareta Nistor a continuat prin a spune că a fost curioasă să afle despre cine este vorba pentru că nu îi cunoaște pe mulți dintre ei. De asemenea, traducătoarea a subliniat că pentru ea toți actorii sunt la fel.

„Când mi-au zis de la PRO că o să prezint cu cineva din «Clanul», poate îmi ziceți cu cine prezint să mă uit și eu la actorul ăla. Eu m-am uitat la primele episoade și eu nu înțeleg… Actorii ăia seamănă toți între ei. Eu nu știu care e unul, care e altul. Zic, mă, măcar în Franța, când e polițist scrie polițist pe el, că și lor li se întâmplă. Că și polițistul arată ca răufăcătorul. Nu știu cum îl cheamă pe unul, cum îl cheamă pe altul. Ăia doi frați, de exemplu”, a mai spus criticul de film.

Anghel Damian nu a fost de acord cu spusele Irinei Margaretei Nistor și a contrazis-o pe traducătoarea de film. Iubitul lui Theo Rose a subliniat că Marian Olteanu și Denis Hanganu nu seamnă absolut deloc din punctul lui de vedere pentru că unul dintre este este blond, iar celălalt brunet. În momentul în care urmărești un serial cap-coadă, se separă lucrurile”, a mai spus Anghel Damian. Criticul a subliniat că regizorul nu a mai auzit această remarcă pentru că „nimeni nu a îndrăznit să îi spună” până acum.