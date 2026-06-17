Clanurile Ştoacă şi Toboşarii au fost vizate, miercuri dimineața, de o amplă operaţiune, în Bucureşti şi Ilfov, desfășurată de Poliţia Capitalei şi procurori într-un dosar care are în centru conflictul violent din sectorul 4.

Anchetatorii pun în executare 21 de percheziţii şi vizează 22 de persoane suspectate de fapte comise pe fondul unei lupte pentru controlul unor zone din sudul Capitalei dintre clanurile Ștoacă și Toboșarii.

Conform surselor judiciare, rivalitatea dintre cele două grupări se manifestă în special în Ferentari, zonă atribuită grupării Ştoacă, şi în Giurgiului, considerată fief al Toboşarilor. Disputa nu s-ar limita la confruntări de stradă, ci ar include şi încercări de a controla accesul în anumite săli de jocuri, fiecare tabără cerând ca adversarii să nu mai intre în localurile din teritoriul revendicat.

În anchetă sunt cercetate infracţiuni precum şantajul, lovirile sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, precum şi uzul de armă fără drept.

„Astăzi 17 iunie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, cu sprijinul Seviciului pentru Acţiuni Speciale, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov şi al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, au pus în executare 21 de mandate de percheziţie domiciliară şi 22 de mandate de aducere/citaţii, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de şantaj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept”, a transmis Poliţia Capitalei.

Anchetatorii susţin că, în lunile recente, mai mulţi membri ai uneia dintre grupări ar fi încercat să îndepărteze prin forţă persoane considerate indezirabile din două cartiere bucureştene. Potrivit poliţiei, presiunile ar fi inclus atât agresiuni fizice, cât şi intimidări repetate.

„De asemenea, în contextul unei stări conflictuale preexistente, între membrii celor două familii, ar fi fost întreprinse agresiuni fizice şi tratamente degradante şi ar fi fost utilizate arme albe şi neletale, prin acţiunile acestora fiind tulburată grav ordinea şi liniştea publică. Totodată, în cursul anchetei s-a mai stabilit faptul că unul dintre bănuiţi ar fi constrâns, prin ameninţări cu acte de violenţă, alte două persoane, în vederea obţinerii de foloase patrimoniale”, au mai precizat reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Într-unul dintre episoadele analizate în dosar, conflictul ar fi escaladat puternic: au fost trase 10 focuri de armă, au fost aruncate sticle incendiare, au fost distruse mai multe autoturisme, iar pe stradă au izbucnit incendii. Potrivit surselor judiciare, în astfel de confruntări ar fi fost folosite şi macete sau alte obiecte contondente.

Toţi cei care vor fi găsiţi în urma percheziţiilor urmează să fie duşi la audieri, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.