Patru femei care au susținut că au dezvoltat cancer după utilizarea îndelungată a produselor chimice pentru îndreptarea părului au ajuns la o înțelegere cu L’Oréal USA și alte companii, în timpul primului proces de acest fel desfășurat la Chicago, potrivit Reuters. Acordul a fost încheiat luni, 16 noiembrie 2026, iar valoarea despăgubirilor nu a fost făcută publică.

Cazul face parte dintr-un litigiu de amploare în Statele Unite, unde peste 12.700 de acțiuni în instanță au fost reunite în fața unui judecător federal din Chicago.

Reclamantele susțin că folosirea repetată a produselor chimice de relaxare a părului le-ar fi expus unor substanțe asociate cu apariția cancerelor ginecologice. Compania respinge existența unei legături cauzale demonstrate între produsele sale și bolile invocate.

Cele patru femei, MaryAnne Lindsey, Surenthia Jenkins, Miranda Lofton și Sandra Simpson, au dat în judecată filiala americană a L’Oréal și alți producători de produse pentru îndreptarea chimică a părului.

Procesul a început pe 9 noiembrie 2026, la Chicago, cu selectarea juriului. Înainte ca instanța să ajungă la o hotărâre, părțile au convenit asupra unei înțelegeri financiare. Avocații reclamantelor au confirmat acordul, însă suma negociată rămâne confidențială.

Danielle Ward Mason, avocata celor patru femei, a declarat că speră ca înțelegerea să le ofere clientelor sale un sentiment de dreptate.

Acordul nu reprezintă o hotărâre judecătorească prin care să se stabilească răspunderea companiei pentru afecțiunile reclamantelor.

Litigiile au fost declanșate după publicarea, în octombrie 2022, a unui studiu realizat de cercetătorii Institutului Național de Științe ale Sănătății Mediului (NIEHS), parte a Institutului Național de Sănătate din SUA (NIH).

Cercetarea a urmărit 33.497 de femei americane, cu vârste între 35 și 74 de ani, timp de aproape 11 ani. În perioada analizată au fost înregistrate 378 de cazuri de cancer uterin.

Rezultatele au indicat că femeile care utilizau frecvent produse chimice pentru îndreptarea părului, de peste patru ori pe an, aveau un risc de peste două ori mai mare de a dezvolta cancer uterin comparativ cu cele care nu foloseau asemenea produse.

Cercetătorii au estimat că riscul de a dezvolta această formă de cancer până la vârsta de 70 de ani era de 1,64% în rândul femeilor care nu utilizau produse de îndreptare a părului. În cazul utilizatoarelor frecvente, estimarea ajungea la 4,05%.

Autorii au precizat însă că rezultatele indică o asociere statistică și că sunt necesare cercetări suplimentare pentru identificarea substanțelor responsabile și confirmarea observațiilor în alte grupuri de populație. Studiul nu demonstrează că utilizarea acestor produse provoacă în mod direct cancerul uterin.

L’Oréal susține că produsele sale respectă reglementările aplicabile și sunt supuse unor evaluări științifice riguroase privind siguranța.

Un reprezentant al companiei a declarat pentru Reuters că sănătatea și bunăstarea consumatorilor reprezintă prioritatea principală a grupului. Acesta a afirmat că

are în continuare încredere în siguranța produselor din gama SoftSheen-Carson, inclusiv a celor destinate îndreptării chimice a părului.

Compania contestă interpretarea studiului NIH și susține că cercetarea nu stabilește o legătură de cauzalitate între utilizarea produselor sale și afecțiunile invocate de reclamante.

Litigiile împotriva L’Oréal au depășit cadrul proceselor inițiate de consumatoare. În 2026, autoritățile din Arizona și Minnesota au intentat, la rândul lor, acțiuni în justiție împotriva companiei.

Cele două state susțin că producătorul ar fi indus în eroare consumatoarele în privința riscurilor asociate produselor chimice pentru îndreptarea părului.

Produsele comercializate sub mărcile Dark and Lovely și Optimum au fost promovate în special către femeile de culoare, pentru care îndreptarea chimică a părului reprezintă o practică utilizată de mult timp.

Înțelegerea încheiată la Chicago marchează închiderea primului proces ajuns în faza judecății dintre numeroasele acțiuni intentate producătorilor de produse pentru îndreptarea părului.

Acordul financiar nu stabilește responsabilitatea juridică a companiei și nu soluționează automat celelalte procese. Peste 12.700 de dosare rămân reunite în instanța federală din Chicago, iar disputele privind siguranța acestor produse continuă.