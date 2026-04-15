Războiul intră în era SF. Ucraina a cucerit o poziție a Rusiei folosind doar drone și vehicule fără pilot. Cum schimbă asta arta militară

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că forțele Kievului au capturat, pentru prima dată, o poziție rusească folosind doar drone și vehicule terestre fără pilot (UGV), potrivit The Moscow Times și The Washington Examiner.

„Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost ocupată exclusiv de platforme fără pilot - sisteme terestre și drone”, a declarat Zelesnki, adăugând că un număr nespecificat de trupe ruse s-au predat.

„Operațiunea a fost efectuată fără infanterie și fără pierderi de partea noastră”, a adăugat Zelenski.

Deși unii experți au declarat pentru The Moscow Times că declarația lui Zelenski a fost în principal o mișcare de PR, aceasta subliniază și modul în care sistemele fără pilot „transformă deja atât tactica, cât și strategia” în război.

„Probabil nu a fost un progres major - probabil capturarea unei poziții mici, secundare”, a declarat Ivan Stupak, analist militar ucrainean și fost ofițer de servicii de securitate SBU, pentru The Moscow Times.

„Cu toate acestea, ideea generală este valabilă: este posibil să asistăm la o schimbare semnificativă.”

Zelenski nu a oferit detalii exacte despre locul sau amploarea operațiunii.

Însă „chiar dacă acest lucru ar implica capturarea unei poziții mici, dacă s-ar face complet fără implicare umană, atunci următoarea poziție care ar putea fi luată ar putea fi la scară mai mare”, a spus Stupak.

Moscova și Kievul sunt prinse într-o competiție pentru tehnologia dronelor și războiul electronic, forțele fără pilot devenind un instrument tactic cheie pe câmpul de luptă și dincolo de acesta, pe măsură ce ambele părți se confruntă cu provocări tot mai mari legate de forța de muncă.

„Ucraina a devenit un fel de pionier în utilizarea, dezvoltarea și desfășurarea diferitelor tipuri de drone pe câmpul de luptă”, a declarat expertul militar rus Yury Fedorov.

„În a doua jumătate a lunii februarie și pe tot parcursul lunii martie, Ucraina a crescut brusc utilizarea dronelor aeriene în luptă de-a lungul aproape întregii linii a frontului”, a declarat Fedorov pentru The Moscow Times.

„Acest lucru, la rândul său, remodelează perspectivele confruntării armate dintre Rusia și Ucraina și pune sub semnul întrebării capacitatea Rusiei de a-și atinge obiectivele prin mijloace militare.”

În declarația sa, Zelenski a spus că dronele cu rază lungă de acțiune ale Kievului pot ataca ținte aflate la o distanță de până la 1.750 de kilometri de graniță.

El a adăugat că sistemele robotice terestre ale Ucrainei au efectuat deja peste 22.000 de misiuni pe front în trei luni.

„Cu alte cuvinte, vieți au fost salvate de peste 22.000 de ori atunci când un robot a intrat în cele mai periculoase zone în locul unui războinic”, a adăugat Zelenski.

Vehiculele de luptă urbi (UGV) sunt mașini controlate de la distanță sau semi-autonome utilizate pentru sarcini precum recunoaștere, deminare și livrarea de provizii sau explozibili, reducând riscurile pentru trupele de pe linia frontului.

Anterior, comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a declarat că sistemele robotice au efectuat cu 50% mai multe misiuni luna trecută decât în ​​februarie.

Zelenski a vizitat marți Germania, cel mai mare susținător militar al țării sale, care caută din ce în ce mai mult să profite de expertiza Ucrainei pe câmpul de luptă.

În februarie, el a vizitat o unitate de producție de drone din München, înființată de o societate mixtă germano-ucraineană pentru a produce echipamente pentru armata ucraineană.

Compania germană Quantum Systems și compania ucraineană Frontline Robotics au anunțat înființarea societății mixte, Quantum Frontline Industries (QFI), în decembrie.

Quantum Systems a declarat marți că va anunța două noi societăți mixte cu producători ucraineni în timpul discuțiilor de la Berlin din această săptămână.

Războiul din Orientul Mijlociu a oferit, de asemenea, Kievului oportunitatea de a-și prezenta expertiza noilor parteneri, Zelenski trimițând specialiști anti-drone și vizitând personal țările din Orientul Mijlociu vizate de atacurile aliatului rus, Iranul.

Pe termen lung, Fedorov a prezis că Rusia va încerca probabil să reproducă sistemele dezvoltate de Ucraina.

„Unul dintre punctele forte ale Rusiei - și acest lucru nu trebuie trecut cu vederea - este capacitatea sa de a crește rapid producția de masă, dacă reușește să copieze sau să dezvolte ceva similar pe plan intern. Dar asta necesită timp”, a spus Fedorov.

„Dacă rușii nu reușesc să întoarcă rezultatul campaniei de vară în favoarea lor, vor trebui să se confrunte cu o întrebare foarte serioasă - ce să facă în continuare”, a adăugat el.