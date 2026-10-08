Netflix și Shondaland au anunțat pregătirea unei noi miniserii din universul „Bridgerton”, care va prezenta povestea de dragoste dintre tânăra Violet și viitorul ei soț, Edmund. Producția va explora trecutul personajului interpretat de Ruth Gemmell în serialul original, iar scenariul va fi scris de Shonda Rhimes, alături de Nicholas Nardini, relatează Variety.

Netflix pregătește o nouă producție din universul „Bridgerton”, de această dată dedicată tinereții lui Lady Violet și relației sale cu Edmund Bridgerton. Miniseria va prezenta începuturile poveștii lor de dragoste, despre care spectatorii au aflat până acum doar din conversațiile personajelor.

Proiectul este realizat împreună cu Shondaland și urmează modelul miniseriei „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, care a dezvoltat povestea unui alt personaj din producția originală.

În „Bridgerton”, personajul Violet este interpretat de actrița Ruth Gemmell. Aceasta apare ca mama celor opt copii ai familiei, pe care încearcă să îi îndrume către căsătorii bazate pe dragoste.

Deși relația dintre Violet și soțul ei, vicontele Edmund Bridgerton, a avut un rol important în trecutul familiei, povestea celor doi nu a fost prezentată direct în serial.

Spectatorii au aflat din dialoguri despre căsnicia lor și despre suferința prin care Violet a trecut după moartea soțului.

Noua miniserie va urmări perioada în care cei doi s-au cunoscut și relația care a dus la întemeierea familiei Bridgerton.

Scenariul miniseriei va fi scris de Shonda Rhimes, care va avea și rolul de producător executiv.

Aceasta va colabora cu scenaristul Nicholas Nardini, implicat anterior în realizarea producției „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”.

Prin noul proiect, Netflix și Shondaland vor continua să dezvolte poveștile personajelor din universul „Bridgerton”, concentrându-se asupra evenimentelor care au avut loc înaintea acțiunii din serialul principal.

În primele trei sezoane ale serialului, Violet Bridgerton a fost prezentată în special prin relația cu cei opt copii ai săi și prin eforturile de a-i ajuta să își găsească parteneri potriviți.

În sezonul al patrulea, personajul începe să acorde mai multă atenție propriei vieți sentimentale.

Violet se apropie de Lord Marcus Anderson, interpretat de actorul Daniel Francis, iar această relație reprezintă o schimbare față de rolul pe care personajul l-a avut în sezoanele anterioare.

Noua miniserie va aborda însă o altă etapă a vieții sale, concentrându-se asupra legăturii cu Edmund Bridgerton.

În paralel cu pregătirile pentru noua miniserie, continuă și producția celui de-al cincilea sezon al serialului original.

Filmările sunt în plină desfășurare, iar printre personajele care vor apărea în noul sezon se numără Francesca Bridgerton, interpretată de Hannah Dodd, și Michaela, jucată de Masali Basuza.

Astfel, Netflix lucrează atât la continuarea poveștii principale, cât și la extinderea acesteia printr-o producție dedicată trecutului lui Lady Violet.

Deocamdată, în informațiile anunțate nu este menționată o dată de lansare pentru noua miniserie.