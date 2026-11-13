Republica Moldova. După aproape trei ani fără lansări muzicale, Dan Balan își surprinde fanii cu o piesă nouă. Artistul a lansat melodia „RESPIR”, anunțată cu doar o zi înainte, iar revenirea sa este marcată de un cântec cu un mesaj despre libertate, redescoperirea bucuriilor simple și curajul de a merge mai departe. Versurile invită la o schimbare de perspectivă. Viața poate fi privită ca o experiență nouă, chiar și atunci când lucrurile din jur par obișnuite.

Noua melodie a fost publicată pe canalul oficial de YouTube al artistului. Lansarea a venit la scurt timp după ce Dan Balan le-a dat fanilor vestea că pregătește o revenire muzicală.

„RESPIR” are o atmosferă aparte și pune accent pe trăirea momentului prezent. Versurile pornesc de la imagini simple, întâlnite în viața de zi cu zi. O fereastră deschisă, străzile orașului, râsul unei femei sau trecerea unui tramvai devin detalii prin care artistul vorbește despre o altă relație cu lumea și cu propria viață.

Revenirea lui Dan Balan a fost primită cu entuziasm de admiratorii săi. La scurt timp după publicare, videoclipul a adunat numeroase comentarii din partea fanilor. Aceștia au apreciat atât vocea interpretului, cât și emoția transmisă de noua compoziție.

Unii ascultători au spus că au fost cuceriți încă de la primele secunde. Alții au remarcat sensibilitatea melodiei și au cerut lansarea unor noi piese.

„Probabil, aceasta este magia muzicii: ceea ce te fascinează din primele secunde și nu-ți mai dă drumul! Creează, Dan, muzica ta ne îmbrățișează sufletele!”, a scris unul dintre admiratori.

„Este incredibilă, bravo! Îți vine să o asculți iar și iar. Tot ceea ce creează Dan este întotdeauna genial”, a comentat un alt fan.

Au venit și mesaje din partea admiratorilor din străinătate. „BRAVISSIMO! O voce de aur, cu melodii de suflet și dragoste! Așteptăm mai multe melodii și îți doresc multă sănătate!”, este unul dintre mesajele publicate după lansare.

Dan Balan este fondatorul trupei O-Zone, formație care a devenit cunoscută la nivel internațional la începutul anilor 2000. În 1999, grupul a lansat piesa „Dragostea din tei”, care a ajuns un fenomen muzical în numeroase țări.

Succesul melodiei a depășit granițele Republicii Moldova și ale României. Hitul a fost interpretat de peste 200 de artiști, în 14 limbi, și a obținut Discul de Platină în 2004.

Artistul are în palmares și o nominalizare la premiile Grammy. Dan Balan este primul și unicul artist din Republica Moldova nominalizat la această distincție, în calitate de coautor al piesei „Live Your Life”, interpretată de Rihanna și rapperul T.I.