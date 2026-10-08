Răsturnare de situație în dosarul fostului prinț Andrew. Perchezițiile au fost ilegale
- Bianca Ion
- 8 octombrie 2026, 19:11
Poliția britanică a recunoscut că perchezițiile desfășurate în februarie 2026 la locuințele fostului prinț Andrew, în cadrul anchetei privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein, au avut la bază mandate emise ilegal. Informația a fost făcută publică joi de un judecător al Înaltei Curți din Londra. Deși mandatele au fost anulate, investigația care îl vizează pe fratele regelui Charles al III-lea continuă.
Perchezițiile efectuate de poliția britanică în februarie, în cadrul anchetei care îl vizează pe Andrew Mountbatten-Windsor, au fost ilegale. Autoritățile au acceptat că mandatele folosite pentru verificarea proprietăților fostului prinț nu au fost emise în mod corespunzător, potrivit informațiilor prezentate joi de AFP.
Recunoașterea a fost făcută publică în cadrul procedurilor desfășurate la Înalta Curte din Londra, unde judecătorul Hilliard a arătat că anularea mandatelor nu afectează automat legalitatea întregii investigații.
Răsturnare de situație în dosarul fostului prinț Andrew. Perchezițiile au fost ilegale
Înalta Curte din Londra anulase mandatele de percheziție încă din 22 iulie. Poliția britanică a confirmat această decizie într-un comunicat și a recunoscut că temeiul juridic folosit inițial pentru emiterea documentelor a fost incorect.
„Acceptăm poziţia conform căreia decizia iniţială a instanţei de a emite mandate pe baza legislaţiei specifice utilizate a fost incorectă şi, prin urmare, acestea trebuie anulate din punct de vedere legal", a recunoscut ea.
În prezent, anchetatorii analizează posibilitățile legale prin care ar putea păstra bunurile ridicate în timpul perchezițiilor. Judecătorul Hilliard a explicat că invalidarea mandatelor nu conduce automat la închiderea dosarului.
„Faptul că mandatele de percheziţie au fost anulate nu încheie ancheta şi nici nu înseamnă că întreaga anchetă a fost ilegală", a declarat judecătorul Hilliard.
Poliția a confirmat, de asemenea, că investigația este în continuare deschisă.
Unde au avut loc perchezițiile
Anchetatorii au efectuat verificări la două proprietăți asociate lui Andrew Mountbatten-Windsor.
Prima este reședința sa din Sandringham, situată în estul Angliei. Cea de-a doua este fosta sa locuință din Windsor, aflată la aproximativ 30 de kilometri vest de Londra. Perchezițiile s-au desfășurat în contextul anchetei declanșate după apariția unor noi informații despre relația fostului membru al familiei regale cu Jeffrey Epstein.
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, fusese arestat pe 19 februarie 2026 și ținut în custodia poliției timp de câteva ore.
Arestarea sa a reprezentat un eveniment fără precedent în istoria modernă a familiei regale britanice.
De ce este anchetat Andrew Mountbatten-Windsor
Fostul prinț, în vârstă de 66 de ani, este investigat pentru suspiciuni privind o posibilă abatere în exercitarea unei funcții publice. Anchetatorii verifică dacă acesta i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein documente confidențiale în perioada în care a ocupat funcția de reprezentant comercial al Regatului Unit, între 2001 și 2011.
Epstein, infractor sexual american, a murit în detenție în 2019.
Pe lângă această investigație, poliția britanică a anunțat în luna mai că analizează și o acuzație de agresiune sexuală formulată împotriva lui Andrew. Până în prezent, Andrew Mountbatten-Windsor nu a fost pus sub acuzare în aceste dosare.
Fostul prinț a respins acuzațiile privind comiterea unor fapte ilegale în legătură cu Jeffrey Epstein. Ancheta rămâne în desfășurare, în pofida anulării mandatelor folosite la perchezițiile din februarie.