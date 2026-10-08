Poliția britanică a recunoscut că perchezițiile desfășurate în februarie 2026 la locuințele fostului prinț Andrew, în cadrul anchetei privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein, au avut la bază mandate emise ilegal. Informația a fost făcută publică joi de un judecător al Înaltei Curți din Londra. Deși mandatele au fost anulate, investigația care îl vizează pe fratele regelui Charles al III-lea continuă.

Perchezițiile efectuate de poliția britanică în februarie, în cadrul anchetei care îl vizează pe Andrew Mountbatten-Windsor, au fost ilegale. Autoritățile au acceptat că mandatele folosite pentru verificarea proprietăților fostului prinț nu au fost emise în mod corespunzător, potrivit informațiilor prezentate joi de AFP.

Recunoașterea a fost făcută publică în cadrul procedurilor desfășurate la Înalta Curte din Londra, unde judecătorul Hilliard a arătat că anularea mandatelor nu afectează automat legalitatea întregii investigații.

Înalta Curte din Londra anulase mandatele de percheziție încă din 22 iulie. Poliția britanică a confirmat această decizie într-un comunicat și a recunoscut că temeiul juridic folosit inițial pentru emiterea documentelor a fost incorect.

„Acceptăm poziţia conform căreia decizia iniţială a instanţei de a emite mandate pe baza legislaţiei specifice utilizate a fost incorectă şi, prin urmare, acestea trebuie anulate din punct de vedere legal", a recunoscut ea.

În prezent, anchetatorii analizează posibilitățile legale prin care ar putea păstra bunurile ridicate în timpul perchezițiilor. Judecătorul Hilliard a explicat că invalidarea mandatelor nu conduce automat la închiderea dosarului.

„Faptul că mandatele de percheziţie au fost anulate nu încheie ancheta şi nici nu înseamnă că întreaga anchetă a fost ilegală", a declarat judecătorul Hilliard.

Poliția a confirmat, de asemenea, că investigația este în continuare deschisă.

Anchetatorii au efectuat verificări la două proprietăți asociate lui Andrew Mountbatten-Windsor.

Prima este reședința sa din Sandringham, situată în estul Angliei. Cea de-a doua este fosta sa locuință din Windsor, aflată la aproximativ 30 de kilometri vest de Londra. Perchezițiile s-au desfășurat în contextul anchetei declanșate după apariția unor noi informații despre relația fostului membru al familiei regale cu Jeffrey Epstein.

Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, fusese arestat pe 19 februarie 2026 și ținut în custodia poliției timp de câteva ore.

Arestarea sa a reprezentat un eveniment fără precedent în istoria modernă a familiei regale britanice.

Fostul prinț, în vârstă de 66 de ani, este investigat pentru suspiciuni privind o posibilă abatere în exercitarea unei funcții publice. Anchetatorii verifică dacă acesta i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein documente confidențiale în perioada în care a ocupat funcția de reprezentant comercial al Regatului Unit, între 2001 și 2011.

Epstein, infractor sexual american, a murit în detenție în 2019.

Pe lângă această investigație, poliția britanică a anunțat în luna mai că analizează și o acuzație de agresiune sexuală formulată împotriva lui Andrew. Până în prezent, Andrew Mountbatten-Windsor nu a fost pus sub acuzare în aceste dosare.

Fostul prinț a respins acuzațiile privind comiterea unor fapte ilegale în legătură cu Jeffrey Epstein. Ancheta rămâne în desfășurare, în pofida anulării mandatelor folosite la perchezițiile din februarie.