Procurorii DNA Constanța l-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe Ionuț Dumitru, directorul general al Poliției Locale Constanța, pentru abuz în serviciu în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi dispus, între aprilie 2024 și septembrie 2025, eliminarea din circuitul civil a 60 de procese-verbale de contravenție, provocând un presupus prejudiciu de 108.521 de lei pentru 19 unități administrativ-teritoriale.

Directorul general al Direcției Generale de Poliție Locală Constanța, Ionuț Dumitru, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind acuzat că ar fi intervenit pentru scoaterea din circuitul civil a zeci de procese-verbale prin care fuseseră aplicate amenzi contravenționale.

Valoarea totală a sancțiunilor vizate de anchetă este de 108.521 de lei. Potrivit comunicatului transmis joi de DNA, dosarul a fost înaintat Tribunalului Constanța, iar directorul Poliției Locale este cercetat în stare de libertate.

Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța al DNA îl acuză pe Ionuț Dumitru de abuz în serviciu, în cazul în care funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altcineva un folos necuvenit, în formă continuată.

Anchetatorii au reținut 55 de acte materiale care ar fi fost comise în intervalul aprilie 2024 - septembrie 2025.

În această perioadă, Ionuț Dumitru, în calitate de director general al Poliției Locale Constanța, ar fi aprobat scoaterea administrativă din circuitul civil a 60 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor. Potrivit procurorilor, măsurile ar fi fost dispuse prin semnarea unor note și rapoarte de serviciu redactate de polițiștii locali aflați în subordinea sa.

Amenzile înscrise în documentele respective însumau 108.521 de lei.

Anchetatorii au stabilit că procesele-verbale fuseseră deja comunicate persoanelor sancționate. Mai mult, unele dintre documente deveniseră titluri executorii înainte de a fi scoase din circuitul civil.

În cazul celorlalte procese-verbale, caracterul executoriu a intervenit ulterior, după expirarea termenului legal în care persoanele amendate puteau formula plângeri contravenționale.

Prin eliminarea administrativă a documentelor, transmiterea acestora către autoritățile fiscale competente ar fi fost împiedicată, astfel încât amenzile nu au mai fost încasate.

„Procesele-verbale fuseseră comunicate contravenienţilor, iar o parte dintre acestea deveniseră deja titluri executorii la momentul scoaterii lor din circuitul civil, în timp ce celelalte au devenit titluri executorii ulterior, la împlinirea termenului legal de formulare a plângerii contravenţionale. Prin această conduită, inculpatul ar fi împiedicat transmiterea proceselor-verbale către organele fiscale competente, cu consecinţa neîncasării de către cele 19 unităţi administrativ-teritoriale beneficiare a sumelor reprezentând amenzi contravenţionale. În acest mod, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective ar fi fost prejudiciate cu suma totală de 108.521 de lei", precizează anchetatorii.

După finalizarea urmăririi penale, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a directorului general al Poliției Locale Constanța.

Cauza a fost înaintată Tribunalului Constanța, instanța urmând să judece acuzațiile formulate împotriva lui Ionuț Dumitru.

Totodată, procurorii au solicitat menținerea măsurii asigurătorii dispuse în cadrul dosarului.

Ionuț Dumitru beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.