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Trei morminte, profanate în Constanța. Ce au găsit polițiștii în interiorul criptelor

Trei morminte, profanate în Constanța. Ce au găsit polițiștii în interiorul criptelorCimitir. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Polițiștii din Constanța au deschis un dosar penal după ce persoane necunoscute au pătruns în trei morminte din cimitirul Palazu Mare. Sesizările au fost făcute sâmbătă, 7 noiembrie, de trei persoane, care au reclamat că au fost îndepărtate capacele criptelor, iar în două cazuri au fost deteriorate și capacele sicrielor. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că nu au fost furate bunuri.

Incidentul a fost semnalat Poliției municipiului Constanța, Secția 2, după descoperirea intervențiilor asupra celor trei locuri de veci. Potrivit informațiilor transmise duminică de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, autorii nu au fost identificați până în prezent.

Trei morminte din cimitirul Palazu Mare au fost deschise

Polițiștii au fost alertați sâmbătă, 7 noiembrie, de trei persoane care au reclamat că persoane necunoscute au intrat în trei morminte aflate în cimitirul Palazu Mare.

În fiecare dintre situațiile sesizate, cei implicați ar fi îndepărtat capacul criptei pentru a pătrunde în interior.

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În două dintre cele trei cazuri, au fost constatate și distrugeri la nivelul capacelor sicrielor. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au transmis:

„La data de 7 noiembrie, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia 2 au fost sesizaţi, de către 3 persoane, cu privire la faptul că, în incinta cimitirului din Palazu Mare, persoane necunoscute ar fi pătruns în interiorul a trei morminte, îndepărtând capacul criptei. De asemenea, în două dintre aceste cazuri, cei în cauză ar fi provocat distrugeri capacului sicriului”

politie

politie / sursa foto: dreamstime.com

Polițiștii nu au constatat furtul unor bunuri

După primirea sesizărilor, oamenii legii au efectuat verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat în interiorul celor trei morminte.

Anchetatorii au constatat că nu au fost sustrase obiecte nici din cripte, nici din sicrie.

Astfel, deși au fost identificate urme de pătrundere în morminte și distrugeri în două dintre situații, verificările nu au indicat dispariția unor bunuri.

Dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte

În urma constatărilor, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de profanare de cadavre sau morminte.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Oamenii legii încearcă să identifice persoanele care au pătruns în cele trei morminte și să le depisteze.

Până în prezent, autorii nu au fost identificați, iar ancheta desfășurată de polițiștii constănțeni este în curs.

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