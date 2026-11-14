Brașovul devine primul oraș din România care are un cimitir digitalizat. Un sistem interactiv instalat la intrarea în cimitirul municipal le permite vizitatorilor să caute persoanele înhumate și să afle rapid unde se află mormintele acestora. Traseul poate fi accesat direct pe telefon, prin scanarea unui cod QR, spune Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.

Noul sistem vine în sprijinul celor care întâmpinau dificultăți în identificarea locurilor de veci. Cimitirul municipal din Brașov se întinde pe o suprafață de aproximativ 20 de hectare și cuprinde peste 40.000 de morminte, ceea ce face dificilă orientarea, mai ales pentru persoanele care nu cunosc exact locul de înhumare.

Vizitatorii pot introduce numele persoanei pe panoul digital, iar sistemul le oferă informații despre mormânt, inclusiv o fotografie care ajută la identificarea acestuia. Ulterior, prin scanarea codului QR cu telefonul, aceștia pot accesa locația și traseul până la locul căutat.

Inițiativa este considerată utilă de localnicii care au întâmpinat probleme atunci când au încercat să găsească mormintele rudelor sau cunoscuților.

„Suntem foarte încântați că, în principiu, era foarte greu să găsești pe cineva dacă nu știai efectiv locul și, cu ocazia asta, avem posibilitatea să ne orientăm mai bine în spațiu și să găsim persoanele care nu mai știm unde au fost îngropate”, spune o localnică.

Există însă și persoane care atrag atenția asupra informațiilor necesare pentru efectuarea unei căutări, precum datele de naștere și deces.

„Într-un fel ajută, dar problema e că îți cere, cum am văzut eu acolo, îți cere și data nașterii, și data morții defunctului, ceea ce cel care vine mai rar, nu prea cred că știe”, spune altcineva.

Sistemul este util și pentru administrația cimitirului, deoarece permite gestionarea mai eficientă a informațiilor despre locurile de înhumare, contracte și plăți.

„Este un sistem foarte simplu. Ne ajută și pe noi, pentru că avem o evidență a tot ceea ce înseamnă acele locuri de înhumare: contracte, perioada de concesiune, ce plăți s-au făcut”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Proiectul implementat de autoritățile locale a costat aproximativ 300.000 de lei.