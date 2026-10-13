Un nou dosar penal pentru profanare de cadavre și morminte a fost deschis după ce mai mulți saci negri, în care s-ar afla oseminte umane, și un sicriu au fost descoperiți în spatele unui zid fals, la subsolul capelei din cimitirul Strehareți, din Slatina. Descoperirea a fost făcută luni, în timpul unor lucrări de igienizare și reparații, iar primarul municipiului, Mario De Mezzo, a sesizat autoritățile. În septembrie, alte două descoperiri similare au avut loc în același cimitir.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, ancheta este una separată de cercetările desfășurate după identificarea sacilor cu oseminte din luna trecută, deoarece noul loc se află într-o altă zonă a cimitirului.

„A fost întocmit un nou dosar penal şi se fac cercetări pentru profanare de cadavre şi morminte, pentru că nu este vorba despre aceeaşi groapă, este vorba despre o locaţie nouă. Încă nu a fost îndepărtat zidul, cercetările la faţa locului vor continua în zilele următoare”, a declarat luni, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Claudiu Șerban.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a relatat că descoperirea a fost făcută de angajații care efectuau lucrări de curățenie și igienizare la capela cimitirului. Aceștia au observat un orificiu de dimensiunea unui pumn într-un zid de la subsol și au cerut sprijinul Companiei de Apă Olt pentru a verifica spațiul din spatele acestuia.

Angajații au introdus prin gaură o cameră video folosită, de regulă, la inspectarea conductelor. Imaginile au scos la iveală un sicriu și mai mulți saci negri de plastic, despre care primarul crede că ar putea conține oseminte umane.

„Şi au introdus camera de luat vederi, pe care ei o folosesc pentru conducte, prin acel orificiu în spatele zidului şi acolo am văzut foarte clar un sicriu şi sub sicriu mai mulţi saci, după estimările mele iniţiale, cel puţin 3-5 saci negri de plastic din aceia din care am mai găsit, cu oseminte oseminte umane”, a declarat Mario De Mezzo.

Edilul a apelat imediat numărul de urgență 112, iar polițiștii au ajuns la fața locului pentru a începe verificările. Până în prezent, zidul nu a fost îndepărtat, astfel că natura conținutului sacilor nu a fost confirmată oficial.

Primarul susține că peretele a fost construit dintr-un singur rând de cărămizi, acoperite cu un strat fragil de tencuială, și consideră că acesta poate fi demolat rapid.

Mario De Mezzo a declarat că municipalitatea este pregătită să ofere sprijin pentru continuarea verificărilor și a cerut autorităților să clarifice situația descoperirilor din cimitir.

„Noi punem la dispoziţie oamenii oricând, pe noi ne interesează să aflăm adevărul. Sper că şi pe organele de cercetare, în speţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt şi Parchetul, sper că şi pe ei interesează în aceeaşi măsură în care ne interesează pe noi aflarea adevărului şi vor grăbi lucrurile şi nu vor trage de timp”, a afirmat Mario De Mezzo.

Edilul a adus în discuție și lipsa documentelor referitoare la activitatea cimitirului. Potrivit acestuia, fostul administrator privat, evacuat la începutul lunii septembrie cu ajutorul unui executor judecătoresc, ar fi plecat cu toate actele legate de gestionarea cimitirului.

Primarul susține că absența documentelor împiedică administrația locală să verifice exhumările și reînhumările efectuate înainte de preluarea serviciului de către municipalitate.

„Primăria Slatina nu are absolut niciun document în ceea ce priveşte activitatea cimitirului sau cimitirul, asta în primul rând”, a declarat edilul.

Acesta a criticat și modul în care au fost gestionate primele descoperiri, afirmând că documentele fostului administrator ar fi trebuit puse sub sechestru imediat după găsirea sacilor cu oseminte.

Noua descoperire se adaugă celor două cazuri înregistrate în luna septembrie la cimitirul Strehareți.

Pe 16 septembrie, angajații care efectuau săpături pentru lucrări funerare au identificat, sub o criptă falsă, o groapă în care se aflau saci de rafie cu oseminte umane.

La aproximativ o săptămână distanță, în apropierea primului loc, a fost găsită o a doua groapă în care se aflau mai mulți saci cu oseminte, inclusiv saci negri din plastic.

În urma acestor descoperiri, polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte. Identificarea unui nou spațiu în care se află un sicriu și alți saci a determinat deschiderea unei anchete distincte.

Cimitirul Strehareți a trecut din nou în administrarea Primăriei Slatina la începutul lunii septembrie, după evacuarea fostului administrator privat, care gestionase serviciul timp de 16 ani. De atunci, municipalitatea se ocupă de activitatea cimitirului.

La sfârșitul lunii iunie, Judecătoria Craiova dispusese evacuarea administratorului din spațiile ocupate în cimitir, în urma unui proces intentat de Primăria Slatina firmei care concesionase serviciul.

Ulterior, pe 24 septembrie, Tribunalul Dolj a anulat soluția de evacuare pronunțată de Judecătoria Craiova.

În paralel, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care au fost ascunse osemintele și sicriul, precum și eventualele responsabilități legate de aceste descoperiri.