Mii de oameni s-au adunat vineri seară pe străzile din Oslo pentru a-i aduce un ultim omagiu regelui Harald V, după moartea suveranului la vârsta de 89 de ani, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, potrivit Casei Regale a Norvegiei.

Sicriul regelui a fost transportat de la capela Spitalului Național din Oslo către Palatul Regal, într-un cortegiu funerar urmărit de oameni adunați de-a lungul traseului.

În fața palatului, norvegienii au depus mii de flori în memoria monarhului care a condus țara timp de aproape 35 de ani.

Potrivit informațiilor disponibile, regele Harald V a murit vineri, 28 august, la Spitalul Național din Oslo.

În aceeași seară, sicriul suveranului a fost preluat de la capela spitalului și transportat către Palatul Regal. Cortegiul a traversat centrul capitalei Norvegiei, în timp ce numeroși oameni au ieșit pe străzi pentru a-și lua rămas-bun.

La trecerea cortegiului, oamenii au urmărit în liniște ceremonia, iar unii dintre cei prezenți au aplaudat.

În fața Palatului Regal, zona s-a umplut treptat de buchete și mesaje aduse de cei care au dorit să îi aducă un ultim omagiu regelui.

Harald V a fost o figură centrală a vieții publice norvegiene timp de mai multe decenii. Pentru mulți dintre cei prezenți la Oslo, momentul a marcat sfârșitul unei perioade importante din istoria recentă a monarhiei norvegiene.

Sicriul regelui a fost depus la Palatul Regal, unde, potrivit informațiilor transmise inițial, urma să fie organizat un program care să permită publicului să îi aducă un ultim omagiu înaintea funeraliilor oficiale.

Harald al V-lea a urcat pe tron în 1991, după moartea tatălui său, regele Olav V.

Domnia sa s-a întins pe aproape 35 de ani, perioadă în care monarhia norvegiană a rămas una dintre instituțiile importante ale statului. Regele Harald V a reprezentat Norvegia atât în momentele oficiale majore, cât și în perioade dificile pentru societatea norvegiană.

Moartea sa deschide o nouă etapă pentru Casa Regală a Norvegiei.

După moartea regelui Harald V, tronul revine fiului său, prințul moștenitor Haakon, care, potrivit informațiilor din materialul inițial, a devenit noul rege al Norvegiei sub numele de Haakon VIII.

Noul suveran ar fi convocat primul Consiliu de Stat după moartea tatălui său, în cadrul procedurilor oficiale privind succesiunea la tron și proclamarea noului monarh.

Soția sa, Mette-Marit, devine regină a Norvegiei.

Funeraliile regelui Harald V urmează să fie organizate la Oslo, în cadrul unei ceremonii oficiale a Casei Regale a Norvegiei.

Până la anunțarea programului complet, mii de oameni continuă să aducă flori și să transmită mesaje de condoleanțe în memoria suveranului. Imaginile din fața Palatului Regal din Oslo au devenit unul dintre cele mai vizibile simboluri ale doliului național.

Moartea regelui Harald V marchează încheierea uneia dintre cele mai lungi domnii din istoria recentă a Norvegiei și începutul unei noi etape pentru monarhia norvegiană.