Un prezentator de știri al televiziunii publice din Uganda a fost ales noul rege al Regatului Tooro, după moartea, luna trecută, a regelui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, decedat la doar 34 de ani, potrivit Associated Press.

Edward Rukidi Kijanangoma, văr al fostului monarh, urmează să fie încoronat în această săptămână și să preia conducerea tradițională a unuia dintre cele mai importante regate istorice ale Ugandei.

Kijanangoma lucrează ca prezentator de știri și redactor la Uganda Broadcasting Corporation, postul public de televiziune al țării. Alegerea sa a fost făcută de o comisie de selecție a Regatului Tooro și vine într-un moment sensibil pentru comunitatea locală, deoarece succesiunea fostului rege este deja contestată de membri ai familiei acestuia.

Edward Rukidi Kijanangoma este rudă cu fostul rege Oyo și a avut până acum o carieră în presa din Uganda. Alegerea sa îl transformă din jurnalist și prezentator de televiziune în noul monarh tradițional al Regatului Tooro.

Încoronarea este programată pentru această săptămână, iar ceremonia are loc la scurt timp după moartea lui Oyo. Fostul rege urmează să fie înmormântat sâmbătă, în cadrul unei ceremonii organizate într-un oraș aflat în apropierea frontierei cu Republica Democrată Congo.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea a murit luna trecută, la vârsta de 34 de ani. El a rămas cunoscut la nivel internațional după ce a devenit monarh la numai 3 ani, în 1995, după moartea tatălui său. Din acest motiv, a fost supranumit „regele-copil” și a fost considerat cel mai tânăr monarh tradițional din lume.

Alegerea lui Kijanangoma nu este însă lipsită de controverse. Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a afirmat că fostul rege Oyo a lăsat în urmă un moștenitor născut în afara căsătoriei.

Comisia de selecție din Tooro a decis totuși să îl aleagă pe Kijanangoma. Decizia ar putea fi contestată în instanță dacă susținătorii lui Oyo consideră că procedura nu respectă voința fostului monarh.

Una dintre rudele apropiate ale lui Oyo a criticat deja public alegerea. Ruth Komuntale, sora fostului rege, a declarat pentru postul local de televiziune NBS că familia este „foarte dezamăgită”.

Potrivit acesteia, testamentul scris al lui Oyo „preciza clar” că fostul rege lăsase în urmă un moștenitor al tronului. Declarația deschide astfel posibilitatea unei dispute privind succesiunea, într-un moment în care Regatul Tooro se pregătește pentru încoronarea noului monarh.

Regatul Tooro este unul dintre cele cinci regate tradiționale recunoscute de guvernul Ugandei. Aceste entități nu au însă suveranitate oficială și nu exercită atribuțiile unui stat independent.

Rolul monarhilor este în principal tradițional, cultural și reprezentativ. Regatele continuă să aibă o importanță semnificativă pentru comunitățile locale și păstrează structuri istorice de conducere, chiar dacă puterea politică oficială aparține instituțiilor statului ugandez.

În acest context, succesiunea de la Tooro are o importanță simbolică și comunitară considerabilă, iar eventualele dispute privind legitimitatea noului rege ar putea atrage atenția atât în Uganda, cât și în afara țării.

Moartea lui Oyo la 34 de ani a pus capăt unei domnii care începuse încă din copilărie. Mulți dintre locuitorii regatului l-au urmărit crescând și asumându-și treptat responsabilitățile asociate funcției de monarh.

Fostul rege era necăsătorit în momentul morții sale, iar existența unui posibil moștenitor născut în afara căsătoriei a devenit unul dintre punctele centrale ale disputei privind succesiunea.

Dacă încoronarea lui Edward Rukidi Kijanangoma va avea loc conform planului, Regatul Tooro va avea un monarh provenit din lumea televiziunii, într-o schimbare neobișnuită pentru o instituție cu rădăcini istorice de sute de ani.