Regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, conducătorul Regatului Tooro din vestul Ugandei și cel mai tânăr monarh în exercițiu din lume, a încetat din viață la vârsta de 34 de ani. Suveranul a lăsat în urmă un regat în doliu și o moștenire culturală impresionantă pentru cele peste două milioane de persoane pe care le-a reprezentat.

Regele Oyo a murit joi, tragica veste fiind confirmată oficial vineri de către prim-ministrul regatului, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki. Deși cauza oficială a decesului nu a fost dezvăluită, presa locală relatează că monarhul suferea de o afecțiune gravă și se afla sub tratament medical în SUA.

Premierul Akiiki a descris pierderea drept una „incomensurabilă” pentru familia regală și pentru poporul din Tooro, făcând un apel la unitate: „Îi îndemn pe toți locuitorii din Tooro să rămână uniți, calmi și să se roage în aceste momente profund dificile. Majestatea Sa să se odihnească în pace eternă”.

Domnia lui Oyo a început în anul 1995, când a succedat la tron după moartea tatălui său, pe vremea când avea doar trei ani. Astfel, el a intrat în Guinness World Records drept cel mai tânăr monarh în exercițiu din lume. Până la majorat, regatul a fost administrat de o regență, din care a făcut parte și mama sa, regele fiind încoronat oficial abia în 2010, la împlinirea vârstei de 18 ani.

În calitate de al 13-lea rege al Tooro, unul dintre cele patru regate tradiționale ale Ugandei, Oyo a fost o figură culturală extrem de influentă. S-a remarcat prin susținerea activă a emancipării tinerilor, a educației, a conservării mediului (climă) și a campaniilor de conștientizare privind HIV/SIDA.

Deși Uganda este o republică condusă de un președinte și un parlament ales, regatele sale tradiționale dețin un rol cultural major, chiar dacă nu au autoritate politică formală.

Regele Oyo nu era căsătorit, însă prim-ministrul a asigurat că succesiunea regală va continua. Un prinț a fost deja desemnat ca moștenitor, iar identitatea acestuia va fi dezvăluită oficial „la momentul potrivit”, în conformitate cu tradițiile stricte ale regatului Tooro.

Mesajele au curs neîncetat după anunțul decesului. Federația Ugandeză de Fotbal (FUFA) l-a numit pe rege „un prieten adevărat al sportului rege” și a anunțat că se va ține un minut de reculegere înaintea tuturor meciurilor până pe 4 septembrie.

Atmosfera din regat este una „sumbră, nu poți vedea pe nimeni zâmbind”, a declarat Margaret Muhanga, ministru în guvernul ugandez. Pentru a onora impactul pe care monarhul l-a avut asupra comunității sale și dedicarea sa față de mediu, oficialul a anunțat un plan ambițios prin care un milion de copaci vor fi plantați în memoria regretatului Rege Oyo.