Regele Harald al V-lea al Norvegiei a fost condus miercuri, 9 septembrie 2026, pe ultimul drum, după 13 zile de doliu național. Suveranul, considerat cel mai în vârstă monarh al Europei, a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani. Ceremonia funerară s-a desfășurat la Oslo, iar la eveniment au participat membri ai familiilor regale europene, oficiali norvegieni și numeroși demnitari străini, potrivit imaginilor distribuite pe platforma X.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns în Norvegia pe 8 septembrie, cu o zi înaintea funeraliilor. Vizita sa a avut și o componentă diplomatică, liderul de la Kiev urmând să discute cu oficialii norvegieni despre sprijinul acordat Ucrainei, inclusiv în domeniul apărării aeriene.

Zelenski a venit la Oslo împreună cu soția sa, Olena Zelenska, pentru a lua parte la ceremonia de rămas-bun dedicată regelui Harald al V-lea.

Participarea sa a atras atenția și prin ținuta aleasă. Președintele ucrainean, cunoscut în ultimii ani pentru aparițiile în haine militare sau în ținute de culoare kaki, a optat de această dată pentru un costum negru și o cămașă în aceeași tonalitate.

Alegerea vestimentară a fost una sobră, potrivită unei ceremonii funerare regale și protocolului de doliu. Apariția reprezintă o schimbare vizibilă față de stilul adoptat de Zelenski în perioada războiului.

Zelenski a transmis că el și soția sa vor participa la ceremonia de rămas-bun pentru a-și exprima recunoștința față de Norvegia și față de regretatul suveran.

Norvegia s-a numărat printre statele care au oferit Ucrainei sprijin militar și civil după declanșarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

Capitala Norvegiei a fost securizată înaintea ceremoniei. Zona centrală a orașului a fost izolată, iar traseul procesiunii a fost pregătit pentru eveniment.

Sicriul regelui Harald a fost transportat de la Palatul Regal către Catedrala din Oslo, iar ulterior spre Biserica Palatului din Cetatea Akershus.

Procesiunea a început la prânz, din Piața Castelului. Membrii familiei regale au mers în urma sicriului, în timp ce militarii au format un coridor ceremonial de-a lungul traseului.

Aproximativ 1.900 de soldați au fost dispuși pe cele două laturi ale drumului. În total, circa 3.500 de membri ai Forțelor Armate au avut un rol ceremonial în Oslo.

Ceremonia a început cu 21 de salve de tun trase deasupra capitalei norvegiene. Procesiunea de la Palatul Regal până la Catedrala din Oslo a durat aproximativ 30 de minute.

Sicriul lui Harald a fost acoperit cu stindardul regal norvegian, de culoare roșie. În spatele acestuia au mers fiul său, noul rege Haakon al VIII-lea, precum și alți membri importanți ai familiei regale.

Regina Sonja, văduva lui Harald, și regina Mette-Marit, soția noului suveran, au urmărit procesiunea dintr-o mașină.

La funeralii au participat numeroși membri ai familiilor regale europene, alături de oficiali norvegieni și demnitari străini.

Printre invitați s-au aflat regele Suediei, Carl al XVI-lea Gustaf, și regina Silvia, regele Danemarcei, Frederik al X-lea, și regina Mary, regele Spaniei, Felipe al VI-lea, și regina Letizia.

La ceremonie au fost prezenți și regele Olandei, Willem-Alexander, alături de regina Maxima, precum și regele Belgiei, Philippe, și regina Mathilde.

Funeraliile au avut loc după 13 zile de doliu național, marcând încheierea perioadei de omagiu public adus regelui Harald al V-lea.