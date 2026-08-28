Regele Harald al V-lea al Norvegiei a devenit suveran în seara de 17 ianuarie 1991, în același moment în care tatăl său, regele Olav al V-lea, a murit. În doar câteva ore, prințul moștenitor a trecut de la statutul de fiu îndurerat la cel de șef al statului norvegian, potrivit sitului Casei Regale a Norvegiei.

Momentul a avut loc la Kongsseteren, reședința regală de lângă Oslo, unde regele Olav al V-lea a murit la ora 22:20, la vârsta de 87 de ani. Conform tradiției și regulilor succesiunii la tron, Harald a devenit imediat noul rege al Norvegiei. Evenimentul a marcat începutul unei noi domnii și încheierea unei perioade de peste trei decenii în care Olav al V-lea fusese suveranul țării.

În monarhiile constituționale, succesiunea la tron nu așteaptă ceremonia oficială. Noul monarh preia funcția în momentul în care predecesorul său moare.

Așa s-a întâmplat și în cazul lui Harald. După moartea regelui Olav, prințul moștenitor a devenit Harald al V-lea, noul rege al Norvegiei.

Anunțul oficial privind moartea regelui Olav a fost făcut într-o ședință extraordinară a Consiliului de Stat, organizată la Palatul Regal din Oslo, în jurul miezului nopții.

În mesajul oficial adresat autorităților norvegiene, Harald a anunțat moartea tatălui său și faptul că, potrivit Constituției, preluase funcția de rege al Norvegiei. A ales numele regal Harald al V-lea și deviza folosită și de tatăl și bunicul său: „Alt for Norge” – „Totul pentru Norvegia”.

În noaptea care a urmat și în zilele de după anunțul morții regelui Olav, mii de norvegieni s-au îndreptat spre Piața Palatului Regal din Oslo.

Oamenii au lăsat flori, au aprins lumânări și au transmis mesaje de condoleanțe familiei regale. Fotografii și documente păstrate de Casa Regală a Norvegiei arată cum piața din fața palatului s-a umplut treptat de lumânări și flori.

Mai târziu, Harald a vorbit despre sprijinul primit de familia regală în acele zile. El a spus că reacția oamenilor a arătat că norvegienii au fost alături de familie în „durerea comună”.

„Înregistrările cu mesaje de condoleanțe din întreaga țară, împreună cu lumânările și toate mesajele din Piața Palatului, ne-au încălzit inimile și ne-au alinat în acele zile dificile”, a declarat Harald într-un discurs de Anul Nou, la sfârșitul lui 1991, potrivit Casei Regale a Norvegiei.

Pe 18 ianuarie 1991, la o zi după moartea tatălui său, Harald a susținut primul său discurs în calitate de rege al Norvegiei.

În mesajul său, noul suveran și-a amintit de tatăl său și a cerut sprijinul populației pentru responsabilitățile care îi reveneau de acum înainte. Casa Regală a Norvegiei consemnează acest moment drept prima sa intervenție publică în calitate de monarh.

Patru zile mai târziu, pe 21 ianuarie, Harald a depus jurământul de respectare a Constituției în Parlamentul norvegian, Storting. În discursul său, el a declarat că el și familia sa se vor pune „în slujba țării și a poporului”.

Harald avea 53 de ani când a devenit rege și acumulase deja o experiență îndelungată în viața publică. Lucrase ani la rând alături de tatăl său și preluase tot mai multe responsabilități oficiale.

În primăvara anului 1990, când regele Olav s-a îmbolnăvit, Harald îndeplinise deja atribuțiile de regent. Astfel, succesiunea din ianuarie 1991 nu a reprezentat o schimbare administrativă neașteptată pentru instituțiile statului, însă a avut o puternică încărcătură personală și simbolică pentru familia regală și pentru populație.

Pe 23 iunie 1991, Harald și regina Sonja au participat la ceremonia de consacrare de la Catedrala Nidaros din Trondheim, unul dintre momentele importante care au marcat începutul noii domnii.

Povestea urcării pe tron a regelui Harald al V-lea rămâne una dintre cele mai particulare succesiuni din istoria recentă a monarhiei norvegiene. Moartea regelui Olav al V-lea și preluarea imediată a coroanei de către fiul său au avut loc în aceeași seară, pe 17 ianuarie 1991.

În zilele care au urmat, Norvegia și-a luat rămas-bun de la un rege și a asistat la începutul domniei unui nou suveran. Regele Olav a fost înmormântat pe 30 ianuarie 1991, iar mii de oameni au participat la ceremoniile organizate la Oslo.