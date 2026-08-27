Palatul regal a anunțat o nouă agravare a stării regelui Harald. Regina Sonja și prințul moștenitor Haakon și-au anulat programul Starea de sănătate a regelui Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, s-a deteriorat în timpul spitalizării, iar Palatul Regal a anunțat joi, 27 august, că situația este acum „foarte gravă”, potrivit The Royal Court of Norway.

Monarhul se află internat la Spitalul Universitar din Oslo, după ce a fost tratat pentru o infecție bacteriană în sânge. Gravitatea noii evoluții a determinat familia regală să își anuleze evenimentele publice programate.

Casa Regală a Norvegiei a transmis joi un mesaj scurt și direct privind starea monarhului: „Starea de sănătate a Majestății Sale Regele este foarte gravă”.

Anunțul vine după mai multe zile în care starea regelui Harald a fost monitorizată în spital. Duminică, Palatul anunțase că sănătatea monarhului se deteriorase în weekend, însă că acesta răspundea la tratamentul cu antibiotice pentru infecția bacteriană din sânge.

Luni, autoritățile regale precizaseră că situația rămânea stabilă și că nu existau schimbări semnificative. Actualizarea de joi marchează însă o nouă agravare.

După anunțul privind deteriorarea stării regelui, regina Sonja și prințul moștenitor Haakon au anulat toate evenimentele oficiale programate.

Presa norvegiană a relatat că mai mulți membri ai familiei regale au fost văzuți sosind la Spitalul Universitar din Oslo, unde regele este tratat.

Prințul moștenitor Haakon este regent pe perioada concediului medical al tatălui său și preia atribuțiile oficiale ale șefului statului.

Regele Harald a fost internat pe 17 august. Palatul Regal a anunțat ulterior că monarhul primește tratament pentru o infecție bacteriană în sânge.

Potrivit informațiilor publicate anterior de presa norvegiană și de Casa Regală, regele fusese tratat în ultimele săptămâni și pentru anemie hemolitică. Această afecțiune a dus la complicații care au necesitat îngrijiri medicale.

În ultimii ani, Harald a avut mai multe probleme de sănătate și perioade de spitalizare. În 2024, regele a anunțat că va reduce numărul angajamentelor oficiale la care participă, ținând cont de vârsta sa.

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a transmis un mesaj de susținere pentru monarh și familia regală.

„Întreaga națiune este alături de noi, în timp ce trimitem gândurile noastre calde regelui și restului familiei regale”, a declarat premierul, potrivit Reuters.

Președintele Parlamentului norvegian, Masud Gharahkhani, și-a întrerupt o vizită oficială în Islanda pentru a reveni în Norvegia, iar mai mulți reprezentanți politici aflați în deplasări externe și-au schimbat programul, potrivit informațiilor relatate de Reuters.

Harald a devenit rege al Norvegiei în 1991 și este unul dintre cei mai longevivi monarhi aflați în funcție din Europa. În vârstă de 89 de ani, el are un rol în principal ceremonial, într-un sistem de monarhie constituțională.

În 2024, Harald a exclus posibilitatea abdicării, precizând că jurământul său ca rege este pe viață.